Los móviles Xiaomi cambian para siempre: HyperOS 3 es oficial y estas son las novedades y modelos compatibles

Cuando Xiaomi decidió abandonar su capa de personalización basada en Android, MIUI, en favor de un nuevo sistema operativo, HyperOS, lo hizo con la promesa de que este cambio era necesario para revolucionar su plataforma.

La realidad es que las primeras versiones de HyperOS, aunque eran buenas, realmente no eran revolucionarias respecto a MIUI; daba la impresión de que la mayoría de los cambios eran internos, para crear un ecosistema con su coche eléctrico y dispositivos del hogar.

Con HyperOS 3.0, presentado hoy, se empieza a revelar la verdadera visión de futuro de Xiaomi, con un sistema más propio y exclusivo, aunque no le faltan las influencias, tanto de otros sistemas Android como de iOS.

Un buen ejemplo lo tenemos en la nueva "Super Island", que coge el concepto de las 'islas dinámicas' con notificaciones y lo expande a un nivel que no habíamos visto hasta ahora. Se trata de una mezcla de la isla de los iPhone con las notificaciones de Android.

Xiaomi se ha dado cuenta de que el problema de las notificaciones tradicionales se encuentra en la información fragmentada y el espacio limitado para actualizaciones en tiempo real, pero las islas desarrolladas hasta ahora no solucionan eso.

La "Super Island" soluciona esto con la posibilidad de mostrar hasta tres paneles al mismo tiempo, con diferentes tamaños dependiendo de la cantidad de información que hay que mostrar.

En todo momento tenemos un panel pequeño, otro mediano, y otro expandido, y cambiar de uno a otro es tan fácil como deslizar; de esta manera, podemos tener paneles pequeños con información simple, y otros más grandes con información importante.

Por ejemplo, las notificaciones en tiempo real, que han llegado con Android 16, se han implementado en forma de panel en esta Super Island, con animaciones que muestran la distancia a la que está nuestro coche compartido o los horarios del avión que vamos a coger.

De la misma manera, si estamos escuchando música, el reproductor aparecerá como un pequeño panel, que se podrá expandir a otro más grande con los controles multimedia integrados.

La animación de cambio entre estos paneles es muy fluida, y aquí es donde entra la otra gran novedad de HyperOS 3: un nuevo motor de animaciones que ahora se ejecuta en una capa inferior y más cercana al 'hardware' para mejorar el rendimiento.

La eficiencia energética también se ha mejorado en todos los escenarios, reduciendo la carga y mejorando la estabilidad.

HyperOS 3 en general se debería notar más rápido, especialmente en los futuros móviles con los nuevos procesadores Xring de Xiaomi, que han sido desarrollados para trabajar mejor con este motor de animaciones.

Nuevos fondos dinámicos en la pantalla de bloqueo de HyperOS 3 de Xiaomi Xiaomi El Androide Libre

Por supuesto, la IA tiene un gran peso en HyperOS 3. En China, se ha integrado con Super Xiao AI para acceder a funciones como analizar el contenido de la pantalla para ayudarnos en cualquier situación, que es de esperar que en España se adopte con Gemini.

Curiosamente, Xiaomi se ha convertido en la marca que mejor se integra en la plataforma de Apple, con HyperOS 3 ofreciendo conectividad con nuestro Mac o iPad, incluso permitiendo el desbloqueo usando nuestro móvil Xiaomi.

Conexión de notificaciones entre un móvil Xiaomi y un iPhone Xiaomi El Androide Libre

Aún más, HyperOS 3 ahora permite la conexión entre móviles Xiaomi y iPhone, como resultado, podemos ver nuestras fotos en todos nuestros smartphones, y recibir notificaciones entre dispositivos; incluso podemos leer los mensajes que hemos recibido de manera indistinta entre ambos móviles.

Por lo demás, en HyperOS 3 se aprecian mejoras en la personalización, con fondos de pantalla dinámicos generados por IA, nuevos tipos de relojes para la pantalla de bloqueo, iconos rediseñados y nueva pantalla principal.

El lanzamiento de HyperOS 3 "tendrá prioridad" en 20 dispositivos y en China, pero con el paso de las semanas se irá expandiendo; estos son los primeros dispositivos que recibirán la beta de HyperOS 3: