Google la lía con YouTube Premium: ahora está mostrando anuncios a algunos usuarios de pago y no está claro por qué

Google sigue intentando convencer a los usuarios de que compren una suscripción Premium si quieren dejar de ver anuncios en YouTube, llegando incluso a sabotear la experiencia de usuarios con bloqueadores de anuncios.

Por eso, el último movimiento de la compañía es sorprendente: algunos usuarios con YouTube Premium se están dando cuenta de que, de repente, YouTube les está mostrando anuncios antes de ver vídeos en la plataforma.

Evidentemente, el gran atractivo de Premium es que te quita todos los anuncios de YouTube; aunque no es capaz de quitar los anuncios que los creadores meten en sus vídeos, al menos es una molestia más eliminada.

Por eso, las quejas no han parado de llegar desde hace un mes, que es cuando los primeros usuarios empezaron a notar la diferencia; y lo peor de todo, es que Google no ha respondido aún a todas esas quejas.

A finales de la semana pasada, Google por fin reconoció este problema, pero desde entonces, no ha dado señales de vida. Eso ha dado lugar a muchas teorías conspiratorias de qué podría estar pasando.

Por ejemplo, un detalle que muchos usuarios han notado es que su cuenta Premium ha sido cambiada a Premium Lite, la nueva suscripción que es más barata, pero que no elimina todos los anuncios de todos los vídeos.

En concreto, YouTube Premium Lite no puede quitar los anuncios de vídeos musicales y relacionados con artistas, debido a los acuerdos que la compañía tiene con las discográficas.

Esto ha dado lugar a una teoría conspiratoria de que YouTube Premium podría empezar a mostrar anuncios como Premium Lite en el futuro próximo como resultado de los mencionados acuerdos.

Recordemos que una táctica común entre las empresas tecnológicas, y especialmente YouTube, consiste en implementar cambios en una pequeña cantidad de cuentas para comprobar el efecto que tienen; por ejemplo, si los usuarios se quejan o si simplemente lo aceptan.

Si es el caso (y hay que aclarar que esto es una hipótesis no confirmada), es posible que Google esté jugando con la posibilidad de permitir ciertos anuncios en Premium, y que haya primero experimentado con unos pocos usuarios para comprobar si les molestaba.

Por otra parte, la posibilidad más probable es que este sea un simple 'bug', un fallo en el código de YouTube que esté activando los anuncios cuando no es necesario, por ejemplo, cuando una cuenta es Premium.

En ese caso, sería tan sencillo como encontrar el 'bug' y arreglarlo, y esa sería la mejor noticia que podríamos dar. En definitiva, por el momento no está claro por qué YouTube Premium muestra anuncios, pero lo más probable es que sea un 'bug'.