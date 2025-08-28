Adiós a las peleas por WhatsApp: la IA de Meta te va ayudar a escribir mensajes con una tecnología revolucionaria

La inteligencia artificial ya ha invadido todas nuestras apps y smartphones favoritos, aunque sus beneficios no sean inmediatamente notables; por ejemplo, mucha gente se extrañó con la integración de Meta AI en WhatsApp.

Afortunadamente, la nueva función de IA en WhatsApp tiene mucho más sentido y puede ser mucho más útil en nuestra vida diaria; desafortunadamente, también es una función que tendremos que esperar para poder usar en España.

Se trata del nuevo asistente para escribir mensajes de WhatsApp, que puede ser la salvación para muchas personas que no saben cómo expresarse o que se encuentran sin palabras en ciertas situaciones.

Se trata de un asistente integrado como un botón en la misma sección en la que podemos seleccionar emojis o gifs animados; si pulsamos en el botón con el lápiz, se abrirá un menú que mostrará varias alternativas al mensaje que hemos escrito.

Cada alternativa que Meta IA mostrará tendrá un tono diferente; la idea es que podamos seleccionar el que mejor se ajusta a la situación que tenemos en estos momentos en la conversación, algo que puede ayudar a expresarnos mejor.

Asistente de escritura en WhatsApp WhatsApp El Androide Libre

Por ejemplo, es posible que queramos informar a nuestro compañero de piso que no debería dejar calcetines sucios en el sofá; una situación que, si no se resuelve correctamente, puede llevar a un encontronazo o incluso a una discusión innecesaria.

Por eso, Meta AI en ese caso presentará alternativas con varios niveles de comedia, metiendo chistes en nuestro mensaje o incluso modificándolo completamente, pero manteniendo la idea del mensaje: que debe llevar los calcetines a lavar.

Quienes llevan un tiempo usando asistentes de IA probablemente reconocerán esta tecnología; cambiar el tono de un texto es una de las primeras funciones que aplicaciones como ChatGPT eran capaces de ofrecer, al fin y al cabo.

Lo realmente interesante es que WhatsApp afirma que ha implementado esta tecnología de manera completamente privada y sin necesidad de que nadie lea el mensaje que estamos escribiendo ni que sea enviado a un servidor externo.

Una de las grandes críticas de los asistentes de IA es que nuestras conversaciones pueden ser registradas y subidas a la nube para entrenar los modelos de lenguaje; como resultado, existe una gran cuestión sobre privacidad en este tipo de servicios.

Afortunadamente, en WhatsApp no han sacrificado su apuesta por la privacidad sólo para meter esta función; recordemos que Meta presume de que no es capaz de leer los mensajes de WhatsApp, porque están cifrados de extremo a extremo.

Este asistente para escribir mensajes de WhatsApp está basado en una revolucionaria tecnología de procesamiento privado, presentada esta misma semana que según la compañía permite usar Meta AI para generar una respuesta sin que Meta ni WhatsApp puedan leer nuestro mensaje o las sugerencias generadas.

Para demostrar esto, Meta ha publicado un estudio en el que explica cómo funciona esta tecnología, y ha sido revisada por investigadores independientes. Además, esta función está desactivada por defecto y es necesario activarla de manera manual.

Meta adelanta que está desarrollando más funciones basadas en esta tecnología de procesamiento privado, por lo que puede haber encontrado la manera de meter IA en WhatsApp sin sacrificar la privacidad.

Por el momento, este asistente está disponible únicamente en los Estados Unidos y en inglés, pero con el paso del tiempo debería salir en España y en español.