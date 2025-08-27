Spotify en el coche va a cambiar para siempre: así es la nueva manera de escuchar música y podcasts en Android Auto

Uno de los principales motivos por los que usar Android Auto y no el sistema que viene por defecto en el coche es que podemos acceder a nuestras apps favoritas, como por ejemplo, aplicaciones de streaming de música para no tener que depender de la radio.

De esta manera, Spotify se ha convertido en una de las apps más populares en el coche, porque nos permite acceder a toda nuestra biblioteca de canciones y listas de reproducción, además de podcasts y cualquier tipo de contenido.

Muy pronto, la experiencia de Spotify y el resto de apps de música va a cambiar mucho en Android Auto, y todo gracias a las nuevas plantillas presentadas por Google durante el pasado Google I/O 2025.

En vez de permitir que cada app tenga su propia interfaz, Google prefiere que algunas sigan los mismos patrones para evitar distracciones al volante. Y durante el Google I/O, la compañía presentó nuevas plantillas para apps multimedia.

Tiene sentido: si el botón de reproducir siempre está en el mismo sitio, el conductor no tendrá que apartar la vista de la carretera para buscarlo si cambia de app. Da igual si usamos Spotify u otra app como YouTube Music: todo está en el mismo sitio.

Ahora, en Android Authority por fin han conseguido activar la nueva plantilla para apps multimedia en Android Auto, en las apps de Spotify y YouTube Music, demostrando que la interfaz es casi idéntica en ambas plataformas.

Nueva interfaz de Spotify en Android Auto Android Authority El Androide Libre

En ambos casos, el botón de reproducir está en la esquina inferior izquierda de la pantalla, donde es más fácil tocarlo manteniendo las manos en el volante; a su lado, tenemos los botones de canción anterior y canción siguiente, o de retrasar 10 segundos y adelantar 10 segundos en el caso de podcasts o que no estemos reproduciendo una lista.

Otra ventaja de esta nueva interfaz es que se adapta mejor a los diferentes tamaños de pantalla de cada coche, con cada elemento cambiando de tamaño y de resolución para ofrecer la mejor experiencia posible.

Nueva interfaz de YouTube Music en Android Auto Android Authority El Androide Libre

Esta interfaz será única para todas las apps multimedia de Android Auto, aunque por el momento, sólo es posible activarla en Spotify y YouTube Music en la versión 15.1 de Android Auto lanzada recientemente.

Un detalle importante que hay que destacar es que el hecho de que esta interfaz común sigue manteniendo elementos únicos para cada aplicación, que los desarrolladores pueden aprovechar para ofrecer funciones propias o exclusivas.

Por ejemplo, en el caso de Spotify a la izquierda de la carátula del álbum encontraremos los botones de aleatorio, añadir la canción a una lista, emitir la canción por Google Cast, y repetir. Por su parte, YouTube Music también tiene controles en esa zona, pero son diferentes.

De la misma manera, en la parte superior derecha encontraremos acceso a funciones exclusivas de cada app. En el caso de Spotify, aquí tenemos el botón de Spotify Jam, mientras que YouTube Music muestra un acceso a la cola de reproducción.