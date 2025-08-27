El nuevo coche de Xiaomi se ha confirmado como la peor pesadilla de Elon Musk: el Tesla Model Y empieza a sufrir

El lanzamiento del Xiaomi YU7 es uno de los más impactantes que se recuerdan en el joven sector de los coches eléctricos, y eso ya es decir; en apenas unos minutos, el primer SUV de la marca acumuló más de 200.000 reservas.

Aunque estemos hablando de reservas y no de ventas definitivas, semejante cifra ha supuesto todo un golpe sobre la mesa para el mercado chino, y las tácticas 'sucias' de sus competidores para atraer clientes están cada vez más justificadas.

Y es que, tras menos de tres meses en el mercado, el impacto del lanzamiento del Xiaomi YU7 ya se está dejando notar en la industria; algo que puede atestiguar su mayor rival, Tesla, cuyo Model Y es la principal alternativa al YU7.

Los datos más recientes de las aseguradoras, obtenidos por ThinkerCar, revelan el impacto que está teniendo el lanzamiento del YU7 en las matriculaciones del Tesla Model Y en apenas ocho semanas en las que han compartido mercado.

Todo empezó de manera dramática, con las matriculaciones del Model Y cayendo en picado la misma semana del lanzamiento del YU7 pese a que, evidentemente, las matriculaciones del vehículo de Xiaomi fueron casi nulas.

En ese momento, se confirmaron los peores miedos de Elon Musk, que ya había tomado decisiones para hacer más atractivo el Model Y en antelación, como bajadas de precios y promociones.

Una vez que fue evidente que Xiaomi no iba a poder hacer frente a tantas reservas en un periodo de tiempo normal, las matriculaciones del Model Y se recuperaron, pero no al nivel que tenían antes.

Desde entonces, las ventas del Model Y se han mantenido planas, e incluso llegando a caer en las dos últimas semanas; al mismo tiempo, Xiaomi ha empezado a entregar las primeras unidades reservadas, y está creciendo a un ritmo superior.

En concreto, Xiaomi ha conseguido entregar 3.000 unidades a la semana durante las dos últimas semanas, un logro importante que parece dar la razón a Lei Jun cuando pidió paciencia a los primeros compradores del YU7.

Irónicamente, el CEO de Xiaomi llegó a recomendar la compra del Tesla Model Y para aquellos clientes que no pudiesen esperar a su YU7, afirmando que era un buen coche y que tenía alicientes atractivos.

Pero eso no parece haber ayudado a Tesla, al menos por ahora. Sus ventas en China han caído un 6% respecto al mismo periodo del año anterior, según Electrek, afectadas tanto por el YU7 como por el SU7.

Y es que el Xiaomi SU7 se ha vendido más que el Model 3, el equivalente de Tesla, durante el último año; un pico reciente no ha sido suficiente para evitar esta tendencia a la baja y el SU7 ha vuelto a superarlo.

Que el Tesla Model Y era el objetivo de Xiaomi con este modelo no era ningún secreto, y el propio CEO de la compañía, Lei Jun, comparó directamente ambos vehículos durante la presentación. Y el mensaje parece haber calado entre los consumidores.