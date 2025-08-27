La nueva actualización de Windows 11 es imprescindible: los auriculares por fin funcionan como en el móvil

Aunque muchos seguimos prefiriendo los auriculares con cable, es innegable que la mayoría de la gente tiene unos auriculares inalámbricos, especialmente para usarlos con el smartphone. Pero ¿qué pasa si los queremos usar también en el ordenador?

No es una idea tan rara y, sin embargo, durante demasiado tiempo Windows no ha estado preparado para el uso de auriculares por Bluetooth, con una configuración demasiado complicada y falta de compatibilidad con nuevas tecnologías.

Incluso si Windows 11 incluyó mejoras en la compatibilidad y uso de auriculares Bluetooth, la experiencia sigue siendo muy inferior a la de un smartphone cualquiera, algo que realmente no tiene mucho sentido.

Eso es porque Windows sigue usando Bluetooth Classic Audio, una implementación muy vieja (ya tiene dos décadas) y limitada de audio por Bluetooth y que no permite obtener todas las ventajas de esta conexión inalámbrica.

Por ejemplo, Bluetooth Classic Audio solo ofrece dos modos; en el modo de audio, no podemos usar el micrófono a cambio de mejorar la calidad de sonido, y en el modo "manos libres", la nitidez del sonido es sacrificada en favor de usar el micrófono.

Si a eso le sumamos que incluso el modo de audio no es precisamente bueno en lo que respecta a la calidad de sonido, tenemos una experiencia que no parece haber evolucionado mucho desde Windows XP.

Afortunadamente, ahora Microsoft ha anunciado que ha adoptado Bluetooth Low Energy (LE) en Windows 11. Esta es una implementación mucho más moderna de Bluetooth, más flexible y apropiada para dispositivos modernos.

Bluetooth LE no cuenta con los dos modos de Classic, sino que permite usar perfiles flexibles dependiendo de las necesidades; es se suma a mejores algoritmos de compresión, una mayor fidelidad de sonido y una frecuencia de muestreo bidireccional de 32 kHz.

En definitiva, con Bluetooth LE la experiencia con auriculares inalámbricos en Windows 11 debería ser muy superior, y al menos se pondrá a la altura de cualquier smartphone Android moderno que se precie. Algo es algo.

Por supuesto, podría ser mejor. En el sector de los smartphones ya se han producido grandes avances para mejorar la calidad de sonido en conexiones inalámbricas, que por el momento no están disponibles para Windows 11.

A eso hay que sumar que no todo el mundo podrá aprovechar esto. Es necesario que nuestro ordenador sea compatible con Bluetooth LE Audio, además de los auriculares inalámbricos que usemos.

Según Microsoft, la mayoría de los portátiles nuevos lanzados en el 2025 ya son compatibles con Bluetooth LE Audio, y muchos auriculares lanzados en los últimos años también lo son.

Para usar Bluetooth LE Audio será necesario tener instalado Windows 11 24H2 con la última actualización de agosto, además de drivers que llegarán en los últimos meses del año para algunas marcas. En definitiva, es posible que tengas que esperar un poco aún.