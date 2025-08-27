El increíble smartphone con una batería de 15.000 mAh es real y dura varios días: "rompe los estándares de la industria"

Smartphone con una batería de 15.000 mAh de realme realme El Androide Libre

Estamos a las puertas de una auténtica revolución en el sector de los smartphones; se espera que a lo largo de los próximos meses lleguen al mercado varios modelos con baterías de capacidad de 8.000 mAh y superior.

Ya hemos visto un adelanto, con algunos modelos como el nuevo Redmi Note 15 Pro con una batería de 7.000 mAh, pero eso es sólo el principio; los fabricantes, especialmente los chinos, ya están experimentando con baterías gigantescas.

Ahora, realme se ha adelantado al resto, presentando el primer smartphone con una batería de 15.000 mAh; no es una idea para el futuro lejano, es un smartphone Android completamente funcional con una "densidad energética sin precedentes" en palabras de la compañía.

Esta semejante densidad ha sido obtenida gracias a uno de los grandes avances de los últimos años, la tecnología de ánodo de silicio, que realme ha conseguido alcanzar al 100% para una densidad de 1.200 Wh/L, algo que "rompe los estándares de la industria" actual.

Y si te estás preguntando qué significa todo eso 'en la vida real', será mejor que te prepares. Según realme, para el usuario medio esto supone una duración de hasta cuatro días de uso medio antes de tener que recargar el móvil.

En concreto, en las pruebas de realme se ha conseguido grabar vídeo durante 18 horas seguidas, además de reproducir vídeos hasta 53 horas de manera continua. Por fin podríamos decir adiós al miedo a quedarnos sin batería.

Por el momento, este es un prototipo no comercial, que ni siquiera tiene nombre; pero es completamente funcional, con un procesador Dimensity 7300 de Mediatek y una pantalla de 6,7 pulgadas.

El diseño tal vez sea lo más curioso de este prototipo, descontando la batería, por supuesto. Parece haber sido inspirado por smartphones de hace varios años, o incluso es probable que los ingenieros de la compañía hayan usado un modelo viejo como base.

Este no es el único prototipo interesante que la compañía ha presentado hoy. El Chill Fan Phone es el primer smartphone 'con aire acondicionado' para refrigerar los componentes y alcanzar temperaturas seguras y cómodas para el usuario.

Smartphone con aire acondicionado de realme realme El Androide Libre

En concreto, el dispositivo cuenta con un ventilador interno en miniatura con un sistema de refrigeración termoeléctrico (TEC); no es una tecnología precisamente nueva, por supuesto, pero esta es la primera vez que se miniaturiza a este nivel y se integra en un smartphone.

La ventaja obvia se encuentra, por supuesto, en la reducción de las temperaturas de los componentes en hasta 6 ºC durante sesiones de uso intensivo, algo que es más importante de lo que parece.

Sistema de aire acondicionado para móviles de realme realme El Androide Libre

Muchos procesadores, especialmente los más punteros, se calientan demasiado, alcanzando temperaturas peligrosas tanto para el 'hardware' como para el propio usuario, que puede notarlo a través del chasis del dispositivo.

En respuesta, estos sistemas suelen reducir las frecuencias del procesador, afectando al rendimiento; es algo especialmente molesto durante la ejecución de videojuegos, donde notaremos caídas de frames por segundo.

En teoría, un smartphone con aire acondicionado podría permitir que el procesador se mantenga a frecuencias cercanas al 100% durante más tiempo, lo que se notaría en una mejora de rendimiento incluso sin cambiar de componentes.

Sin embargo, al igual que el móvil de 15.000 mAh, este smartphone con aire acondicionado es un prototipo no comercial. La buena noticia es que podremos ver estas tecnologías en el futuro cercano en los próximos dispositivos de la compañía.