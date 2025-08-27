Las gafas de Samsung, que van a por las Apple Vision Pro, se filtran con su precio y se presentarán el 29 de septiembre

Justo hace un par de semanas, un medio coreano reportó que el visor XR, al que se le conoce internamente como Project Moohan y que competirá contra las Apple Vision Pro, se presentaría el 29 de septiembre. Ahora otro reporte corrobora esa información e incluso comparte su precio final.

El nuevo reporte afirma que Project Moohan será lanzado en un evento Galaxy Unpacked el 29 de septiembre, con Corea del Sur siendo el primer país donde estará disponible para su compra.

Las ventas comenzarían el 13 de octubre en Corea, y la disponibilidad se expandiría a otros mercados gradualmente para llevar el visor XR que competirá directamente con las Vision Pro de Apple, aunque a otro precio.

No van a ser unas gafas de realidad mixta disponibles para el usuario común, ya que el reporte indica que Project Moohan tendrá un precio inicial entre los 1.539 euros y los 2.463 euros al cambio, según los tipos actuales.

Un precio bastante menor que las Apple Vision Pro, que en Estados Unidos se queda en los 3.499 dólares, mientras que en Europa ronda los 3.999 euros. La propuesta de Samsung sería incitar al usuario que es capaz de afrontar otros gastos, como sucede con su plegable Galaxy Z Fold 7, que alcanza fácilmente la cifra de los 2.000 euros.

Visor de realidad aumentada XR Project Moohan de Samsung Chema Flores El Androide Libre

El reporte, según GSMArena, mantiene que el objetivo de Samsung es distribuir cerca de las 100.000 unidades de Project Moohan este mismo año. Esto muestra la confianza que tiene Samsung en sí mismo para un dispositivo que se sale totalmente del usuario tipo del resto de su catálogo de móviles, relojes y auriculares.

Project Moohan ya fue mostrado en el Mobile World Congress de este año que se celebró en Barcelona para dar todos los detalles de su diseño y algunas de sus especificaciones para ser un visor de realidad mixta que es capaz de sumergir al usuario en un entorno 3D simulado o simplemente extender el real.

Es un nuevo mercado en el que Apple ha pujado bien fuerte, al que Samsung se está aproximando con su visor Project Moohan y en el que vivo también ha mostrado su apuesta con el recientemente anunciado vivo Vision Discovery Edition.

Los visores de realidad mixta, aunque de momento a precios prohibitivos para el usuario común, son una de las grandes apuestas de los gigantes tecnológicos, al igual que lo están siendo las gafas de realidad aumentada con las Ray-Ban de Meta, las propias de Samsung que lanzará el año que viene y las posibles de Google.