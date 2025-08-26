La lucha contra las IPTV da un giro chocante y ahora va contra los usuarios legales: "está tomando un cariz mafioso"

El 2025 ha supuesto un antes y un después en la lucha contra la piratería en España; los defensores del copyright están adoptando tácticas que hasta no hace mucho eran impensables, como multas a los usuarios de los servicios piratas.

Ahora, LaLiga acaba de dar otro paso que ya está generando mucha polémica, al presentar amenazas legales contra propietarios de páginas completamente legales, por una supuesta "omisión deliberada" de delitos contra la propiedad intelectual.

Así lo ha revelado el propietario de El Blog de Lázaro, que ha publicado en redes sociales un mensaje en el que la organización liderada por Javier Tebas le advierte de posibles acciones judiciales simplemente por compartir dirección IP con un servicio ilegal.

Al igual que muchas otras páginas en España, El Blog de Lázaro usa los servicios de Cloudflare, una compañía que ofrece protecciones contra ataques DDoS (denegación de servicio) y otros servicios de Internet como CDN.

Como resultado, El Blog de Lázaro comparte dirección IP con muchas otras páginas y servidores que también tienen contratados los servicios de Cloudflare; esto es transparente para el usuario, que simplemente introduce la dirección web que quiere visitar y Cloudflare hace el resto.

Sin embargo, según la misiva de LaLiga, eso supone que durante los días 16 y 17 de agosto, El Blog de Lázaro habría compartido dirección IP con un servicio supuestamente ilegal que ofrecía "acceso ilícito a partidos de fútbol".

Por supuesto, esta página no tiene nada que ver con la distribución de partidos de fútbol ni ofrece contenido ilegal de ningún tipo; como su nombre indica, se trata de un simple blog de un particular sin relación alguna con el fútbol.

De la misma manera, el propietario de la página no compartió su dirección de manera aposta con este servicio supuestamente ilegal; este tipo de gestiones las realiza Cloudflare dependiendo de la demanda de tráfico en tiempo real.

Pero para LaLiga, el propietario de esta página puede ser un criminal, y le está amenazando con acciones legales tras "poner en su conocimiento" que en esos días compartió dirección IP con un servicio ilegal.

Lo que LaLiga pretende es que el propietario de este blog presente una reclamación contra Cloudflare para que "evite de forma inmediata" compartir el acceso ilícito a partidos de fútbol; en otras palabras, que haga su 'trabajo sucio'.

En caso de negarse, LaLiga advierte al propietario del blog que estaría desarrollando "una omisión deliberada de sus obligaciones frente a la comisión de delitos"; es decir, que sería consciente de un delito y no lo estaría denunciando.

Por utilizar el proxy de #cloudflare en https://t.co/hTsfhQkmG5 #laliga acaba de amenazarme con denunciarme por omisión de denunciar a #cloudflare por permitir que se utilicen sus servicios para piratear su futbol, esto esta tomando un cariz mafiosos que apesta. pic.twitter.com/ZYWg3CXsKe — ElBlogDeLazaro (@elblogdelazaro@mastodon.social) (@ElBlogDeLazaro) August 25, 2025

Para LaLiga, eso es suficiente para considerar al propietario de blog como que está "cooperando" con las vulneraciones, y de ahí la amenaza legal de que puede ser demandado.

El creador del blog ha compartido la misiva, afirmando que "esto está tomando un cariz mafiosos [sic] que apesta", y las respuestas en redes sociales por el momento se ponen de su parte en aplastante mayoría.

Hasta ahora la justicia ha tenido una gran consideración para proteger a las personas inocentes que pueden convertirse en víctimas colaterales en esta 'guerra' entre los propietarios de los derechos y los que los vulneran.

Eso ha terminado. La polémica sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona en favor de LaLiga y Telefónica ha abierto la puerta a que páginas web y servicios completamente legales también sean bloqueados en España, sin que hayan hecho nada.

Ahora, LaLiga está usando esta sentencia como apoyo para este tipo de tácticas extremas contra ciudadanos españoles que no tienen nada que ver con la piratería ni el fútbol; una decisión que podría continuar afectando negativamente a su imagen pública.