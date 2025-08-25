Spotify confirma más subidas de precios: mientras tanto, la música en alta definición ni está ni se le espera

A principios de mes, finalmente se confirmó la temida subida de precios de la suscripción Spotify Premium; no era una sorpresa, ya que esta posibilidad ya se adelantó a principios de año, pero no deja de ser un duro golpe para los usuarios.

Es una decisión chocante especialmente teniendo en cuenta que Spotify aún no ha recibido muchas de las novedades que lleva años prometiendo, optando por subirse al carro de lo que esté de moda, ya sean los podcast, los vídeos cortos o las funciones basadas en IA.

Pese a estas promesas incumplidas, en Spotify ya planean nuevas subidas de precios, tal y como ha confirmado Alex Norström, copresidente de la compañía, en una entrevista a Financial Times publicada este fin de semana.

Norström afirma que las subidas de precios "ahora forman parte de nuestra caja de herramientas" y que la compañía las adoptará "cuando tengan sentido", pese a que literalmente este mes ya las ha aplicado en España y otros países.

Spotify no tiene miedo de perder usuarios con estas subidas, y de hecho, el año pasado la compañía ganó un 12% de suscriptores respecto al año pasado, alcanzando los 276 millones, y Norström ya plantea la posibilidad de alcanzar los 1.000 millones de suscriptores.

Tal vez en respuesta a las previsibles críticas, el copresidente ha intentado justificar las subidas de precio en que Spotify "va a seguir añadiendo valor" para los usuarios, y promete que "esencialmente, queremos que el consumidor gane".

Una promesa que tiene poca fuerza teniendo en cuenta que la compañía lleva años incumpliendo dos muy importantes: la música en alta definición, y un nuevo modo para "super fans" más completo.

Inicialmente, Spotify HiFi fue anunciado hace cuatro años como la manera definitiva de disfrutar de la música con la mejor calidad de sonido; en la actualidad, la calidad de Spotify es similar a los MP3 de siempre, eliminando detalles respecto al archivo original.

Sin embargo, rivales como Apple Music y Amazon Music Unlimited fastidiaron esos planes al ofrecer música en alta definición sin requerir pago adicional; esto obligó a Spotify a cambiar su estrategia, y hace dos años, planteó a sus inversores la posibilidad de un plan "Super Premium", que sería la evolución de HiFi.

Para convencer a los usuarios a pagar más por un plan "Super Premium", Spotify podría ofrecer incentivos aparte de la música en alta definición, como acceso exclusivo temporal a nuevas canciones o prioridad para comprar entradas en conciertos.

Sin embargo, ahora una publicación de Bloomberg ha revelado que Spotify tiene problemas para convencer a las discográficas de estos planes, y Norström ha confirmado que "dependemos de nuestros socios hasta un cierto punto".

Mientras tanto, Spotify continúa la subida de precios, justificándola en nuevas funciones como las nuevas herramientas para listas de reproducción, uno de los puntos fuertes de la plataforma que ahora es incluso mejor.