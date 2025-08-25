Samsung presenta la Galaxy Tab S10 Lite en España: una tablet muy atractiva por el S Pen, especificaciones y precio

Este año las Fan Edition de la serie Galaxy Tab S10 han dado bien la nota por especificaciones y funciones IA. Ahora Samsung presenta en España su nueva tablet Tab S10 Lite que llega con varias premisas en la productividad gracias al S Pen.

Será el 5 de septiembre cuando esté disponible la Samsung Galaxy Tab S10 Lite para su compra en España en los colores gris, gris claro y rojo, y que destaca por su pantalla de 10,9 pulgadas con Vision Booster y un pico máximo de brillo de hasta 600 nits.

Uno de sus detalles es la inclusión del S Pen, lo que permite elevar el valor de la tablet a la hora de producir o simplemente usarla como el lienzo digital para expresarnos de forma creativa a través de las cada vez más numerosas apps de diseño y dibujo (Photoshop está disponible en Android desde junio).

Su capacidad para la producción es una de sus importantes vertientes al estar conectada al ecosistema Galaxy para compartir contenido y continuar en uno u otro dispositivo Galaxy según las necesidades del momento.

La pantalla, aparte de su tamaño y su tecnología Vision Booster para mejorar su calidad de visionado, emite una menor cantidad de luz azul para proporcionar comodidad visual al estar un buen rato disfrutando de series, juegos y más.

La completan su resolución 2.112 x 1.320 (WUXGA+) en un panel tipo TFT para llevarnos a casa una tablet de unas dimensiones de 165,8 x 254,3 x 6,6 mm y un peso de 524 g (para ambos modelos 5G y WiFi).

En sus entrañas corre el chip Exynos 1380 de Samsung, una memoria RAM de 6 u 8 GB y una memoria interna con dos variantes de 128 o 256 GB (ofrece la capacidad de extenderla con microSD de hasta 2 TB). La batería llega a los 8.000 mAh con carga rápida y en la conectividad cuenta con WiFi 6 y Bluetooth 5.3.

Pero hoy en día, mientras la tablet rinda sin lag y de forma fluida en todo momento, lo que hay que mirar es la experiencia en el software con funciones como Circle to Search, el gesto más de moda para buscar todo lo que aparezca en pantalla, y otras inteligentes propias de Samsung como Solucionador de Matemáticas.

Una funcionalidad que pudimos probar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre en el análisis de la Galaxy Tab S10 FE y que identifica todo tipo de cálculos matemáticos para resolver según dibujamos una simple suma o multiplicación. Las funciones de IA también están impulsadas con la tecla Galaxy AI en el teclado Book Cover como el accesorio perfecto para la Galaxy Tab S10 Lite.

Una tablet hecha para la productividad basada en Android 15 y que incluye preinstaladas todo tipo de apps para el diseño, dibujo y las notas como Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf, ArcSite, Sketchbook y PicsArt.