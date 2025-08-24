Xiaomi reinventa la Polaroid: el genial invento que acaba de lanzar en España para imprimir las fotos del móvil

La cámara del móvil ya es uno de los principales motivos por los que los españoles se cambian de smartphone, gracias a sensores cada vez más capaces y algoritmos más efectivos, es posible conseguir fotografías impresionantes con un móvil.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando hemos tomado la foto perfecta con nuestro móvil? Podemos compartirla con nuestros amigos y familiares directamente a través de WhatsApp o por redes sociales, pero nunca saldrá de una pantalla.

A menos, claro está, si la imprimimos. Existen muchas alternativas para imprimir imágenes desde el móvil, pero ahora Xiaomi ha lanzado en España una de las mejores. La Xiaomi Portable Photo Printer 1S ya está disponible, y puede ser justo lo que necesitábamos.

Esta impresora destaca por su diseño portátil y ultraligero, con unas medidas de apenas 124 x 82 x 22 mm y un peso de 180 gramos; en otras palabras, es más pequeña y con un peso similar al de un smartphone puntero como el Xiaomi 15.

El punto fuerte de esta impresora es su tecnología ZINK de "tinta cero", que no necesita cartuchos de tinta ni cintas, que suelen ser los principales gastos asociados con una impresora y el motivo por el que mucha gente no las compra.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S Xiaomi El Androide Libre

En vez de eso, la impresora de Xiaomi activa los colores de forma térmica en el papel, lo que facilita que la impresión sea más rápida y sencilla y sin necesidad de comprar accesorios o recambios cada cierto tiempo.

Usar la Portable Photo Printer 1S parece muy sencillo, ya que se conecta a nuestro móvil directamente por Bluetooth; de hecho, admite varias conexiones inalámbricas al mismo tiempo, e irá imprimiendo las fotos de manera secuencial conforme lleguen.

De esta manera, por ejemplo, podemos conectar los móviles de hasta tres miembros del grupo e ir imprimiendo nuestras fotografías favoritas para compartirlas, sin necesidad de pasar el dispositivo de una persona a otra.

Xiaomi Portable Photo Printer 1S Xiaomi El Androide Libre

La impresora usa su propio papel ZINK térmico, evidentemente, pero lo interesante es que también es adhesivo, por lo que podemos convertir nuestras fotos en pegatinas que podemos pegar en cualquier parte como recuerdos.

Las fotografías recuerdan mucho a las clásicas Polaroid, con un marco que nos permite escribir un título para la fotografía, como el lugar en el que la hemos tomado o la emoción que nos recuerda.

Los bordes y la marca de agua se pueden personalizar desde la app de Xiaomi Home, y por ejemplo, podemos eliminar completamente los bordes si únicamente queremos la foto a tamaño completo.

Desde la app también es posible crear plantillas de collages con varias fotos de la misma temática o la misma localización, o incluso crear una foto grande a partir de varias fotos, dividiendo la imagen entre cuatro.

La Portable Photo Printer 1S ya está disponible en España con un precio de 79,99 euros.