La primera consola Android con dos pantallas es una genialidad: permite jugar a clásicos y a nuevas experiencias

El mercado de las consolas portátiles basadas en Android es muy variado, cubriendo la mayoría de los factores de forma; desde consolas pequeñas que caben en el bolsillo, a auténticos monstruos que rivalizan a la Steam Deck.

Pero hay pocos dispositivos como el que Ayaneo ha lanzado esta semana: la Pocket DS es todo un logro técnico que trae de vuelta el formato de dos pantallas que tanto dio que hablar hace un par de generaciones en el mercado de los videojuegos.

La inspiración tras la Pocket DS es evidente para cualquiera que recuerde la década de los 2000, y Ayaneo no parece ocultarlo; como tampoco puede ocultar que será muy fácil jugar a títulos clásicos de doble pantalla usando un emulador.

Por supuesto, ya es posible emular juegos de doble pantalla en Android, pero es necesario usar trucos como dividir la pantalla del móvil en dos, algo que tiene más éxito si usamos un smartphone plegable como el Galaxy Z Fold 7.

La Pocket DS elimina esos trucos en favor de una experiencia genuina de dos pantallas; de hecho, la experiencia es superior, gracias a la elección de los paneles que cubre todas las posibilidades de uso de esta consola.

Ayaneo Pocket DS Ayaneo El Androide Libre

La pantalla superior, que está en una bisagra que permite cerrar el dispositivo sobre sí mismo, tiene un panel de 7 pulgadas basado en tecnología OLED y una resolución 1080p, aunque tal vez destaca más la frecuencia de refresco de 165 Hz.

En cambio, la pantalla inferior es más pequeña, de 5 pulgadas, y está basada en tecnología LCD con resolución 1024 x 768, con una proporción de aspecto 4:3. Pero aunque parezca una elección extraña, tiene todo el sentido del mundo.

Los aficionados se habrán dado cuenta de que la pantalla inferior es más adecuada para disfrutar de juegos retro, títulos lanzados antes del salto a las pantallas panorámicas y que no requieren de altas resoluciones.

Por su parte, la pantalla superior será mejor para juegos modernos que aprovechan la mayor resolución y frecuencia de refresco, y que se verán mejor con el mayor contraste y profundidad de color del panel OLED.

Ayaneo Pocket DS Ayaneo El Androide Libre

De esta manera, podemos aprovechar que tenemos dos pantallas para ejecutar diferentes tipos de juegos en cada una, aprovechando mejor su potencial; y por supuesto, podemos jugar a juegos de dos pantallas, o usar la segunda para mostrar apps o información.

Ayaneo ha desarrollado su propio lanzador de aplicaciones que permite enviar apps a la segunda pantalla, así como acceder a funciones del sistema como la multitarea o el panel de control.

También será posible configurar la segunda pantalla para acceder a controles del juego que estemos jugando, así como cambiar entre modos, como por ejemplo, el de disparo rápido. También podrá mostrar información como la temperatura o los frames por segundo.

En lo técnico, la Ayaneo Pocket DS está basada en un procesador Snapdragon G3x Gen 2, que aunque es un chip de pasada generación, debería ser lo suficientemente potente para cualquier juego, actual o pasado.

El procesador puede venir acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno, con una batería de 8.000 mAh con carga rápida.

En realidad, esta no es la primera consola con dos pantallas de Ayaneo; el año pasado, la compañía lanzó la Flip DS, basada en Windows y que se podía configurar con una segunda pantalla o con un teclado físico, dependiendo de nuestros gustos.

Ayaneo ha usado lo aprendido en aquel modelo para esta nueva consola con Android, que es más ligera y sobre todo, más barata. La Ayaneo Pocket DS ya está disponible en Indiegogo con un precio de partida de 344 euros.