Tu televisor va a cambiar para siempre: lo nuevo de Xiaomi para España trae Google TV, velocidad y alta calidad

Puede que hayamos dicho adiós a los Chromecast, pero al menos contamos con el nuevo Google TV Streamer para acceder a las apps de Android TV y a nuevas experiencias de Google TV, como el próximo asistente Gemini.

Solo hay un problema: Google ha puesto un precio muy elevado para este reproductor multimedia para televisores, de nada menos que 119 euros en España. Por eso, si estamos interesados en dar el salto a Google TV, esta alternativa puede ser más recomendable.

Hablamos del Xiaomi TV Box S (3rd Gen) que esta semana ha sido lanzado finalmente en España, después de haber sido presentado inicialmente durante el primer trimestre del año. Pero ya lo podemos comprar directamente desde la tienda de Xiaomi por 74,99 euros.

Es cierto que tampoco es un dispositivo barato, especialmente comparado con un Fire TV de Amazon, pero no es menos cierto que es más completo y es una de las maneras más baratas de acceder a la experiencia completa de Google TV.

El nuevo modelo, a simple vista, se parece mucho al antiguo, aunque cuenta con varias mejoras que lo hacen más rápido y eso debería implicar una mejora general en la experiencia.

Xiaomi TV Box S (3rd Gen) Xiaomi El Androide Libre

Por ejemplo, el TV Box S (3rd Gen) cuenta con un procesador de 64 bits con cuatro núcleos Cortex-A55 con una velocidad máxima de 2,5 GHz, y ahora viene acompañado de 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

Según las pruebas internas de Xiaomi, el nuevo chip trae un aumento de rendimiento del 25% respecto a la pasada generación del TV Box S, además de un aumento del 130% en rendimiento de GPU, que se debería notar en todo tipo de apps y juegos.

También se debería notar el salto a WiFi 6, el estándar de conexión inalámbrica que ya está siendo adoptado por toda la industria y que supone un salto importante en ancho de banda respecto a la pasada generación.

Xiaomi TV Box S (3rd Gen) Xiaomi El Androide Libre

Pero sobre todo, también deberíamos notar una mejora en la estabilidad de la red, lo que se traducirá en menos momentos en los que el vídeo se queda 'pillado' mientras espera el siguiente trozo, algo imprescindible para plataformas de streaming como Netflix.

Hablando de eso, este reproductor está basado en la plataforma de Google TV, y eso supone que podemos instalar las 10.000 apps compatibles con Android TV, incluyendo las de todas las grandes plataformas.

El hecho de que este dispositivo tenga Google TV significa que también ofrece una experiencia inteligente de recomendación de contenido, además de acceso al Asistente de Google, que será sustituido por Gemini en los próximos meses.

Este dispositivo también es compatible con Google Cast, para proyectar contenido desde nuestro smartphone y controlarlo desde nuestro dispositivo, aunque también contamos con un mando a distancia con control por voz integrado.

Por lo demás, las características técnicas del Xiaomi TV Box S (3rd Gen) no se quedan atrás, con vídeo a 4K y compatibilidad con HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X y más.