El nuevo atajo de teclado de Google Lens en Chrome para buscar cualquier cosa que veas en tu PC con Windows

Aparte de seguir innovando con pequeñas integraciones en Chrome para Android, hace unas horas se ha actualizado Chrome para los navegadores en Windows en España para dar alas al uso de Google Lens o el "Circle to Search" gracias al nuevo acceso que se realiza desde un atajo de teclado bien conocido.

Lo que ha hecho Chrome es añadir una pequeña barra de acceso justo debajo del campo de la dirección URL del navegador que permite "Preguntar a Google sobre esta página".

Y lo hace ahora con uno de los atajos de teclado más importantes para el navegador y que hasta ahora solo seleccionaba la barra de dirección URL, Alt+D.

Ahora, al usar el atajo de teclado Alt+D, se activa la barra de navegación y debajo se encontrará la nueva opción en la que se puede leer "Selecciona cualquier texto o imagen para buscar con Google Lens".

Ahora podemos usar el ratón para pulsar esa nueva barra que activa Google Lens, o usar la tecla de flecha hacia abajo seguida de la tecla enter para iniciarla (este atajo es más rápido que estar moviendo el puntero a la barra nueva de Chrome). Quedaría así: Alt+D, flecha abajo y enter para iniciar Lens.

Se inicia la interfaz de Google Lens y tenemos varias opciones posibles. Una es con un clic para seleccionar una imagen directamente y la otra es hacer lo mismo pero con el texto.

El atajo Alt+D abre esta nueva barra de Google Lens

La tercera opción es el marco rectangular que dibujaremos con el puntero del ratón para rodear lo que queramos y así, una vez soltado, se active la búsqueda de Google Lens.

Ahora la interfaz de Chrome cambia completamente para que a la derecha emerja un panel lateral con el buscador de Google, una miniatura de la región seleccionada en el campo de búsqueda y los resultados justo debajo (que pueden incluir la Vista creada con IA).

El nuevo atajo de teclado de Chrome para Lens

En el campo de búsqueda, al igual que sucede con Search to Circle en Android, podemos añadir algo a la búsqueda para concretarla.

Y justo debajo de la región seleccionada aparecen tres opciones bien importantes: copiar texto, traducir y copiar como imagen. Las tres se explican por sí solas y copiar texto toma el que aparezca para pasarlo directamente al portapapeles.

Lo interesante de Google Lens en Chrome es que su interfaz se mantiene activa en todo momento hasta que pulsemos la tecla de "Escape" o "Esc". Es decir, que nos podemos quedar en esta interfaz para hacer todas las consultas, copiado o captura que queramos de lo que veamos en la pantalla del PC.

La gran novedad aquí es la barra que aparece justo debajo del campo de la dirección URL sustituye al botón de Google Lens que se situaba justo a la derecha, y que la única forma de activarlo era con un clic.

Ahora con Alt+D, flecha abajo y enter activaremos la interfaz de Google Lens en segundos para rodear un área de la web, elegir una imagen o un texto para realizar una búsqueda.