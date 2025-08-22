El nuevo altavoz inteligente de Google se filtra con todas las experiencias que la IA de Gemini impulsará en tu casa

El Made by Google, el evento donde se presentó la serie Pixel 10, dio para mucho y aparte de nuevos móviles, reloj y auriculares, la intención del gigante tecnológico era dejar caer una imagen de otro de sus próximos dispositivos, más bien un altavoz inteligente.

Hoy una nueva filtración arroja más información y detalles sobre el nuevo dispositivo inteligente que Google lanzará en algún momento del futuro sin saber una fecha exacta.

Gemini conducirá todas las experiencias de este nuevo altavoz para el hogar y llegará en cuatro colores: rojo brillante, verde claro, negro y blanco.

En el vídeo se puede ver a una persona sentada en el sofá con una mesita justo al lado y al nuevo altavoz de Google que toma la forma base del Google Nest Mini, aunque la aumenta verticalmente para que incluso se parezca a un Apple HomePod Mini.

Sigue jugando con la línea de diseño que ha caracterizado a los Nest Mini, pero avanzando hacia adelante en el concepto, y el altavoz se caracterizará por la iluminación que se proyecta en la parte inferior cuando Gemini entre en escena para la conversación natural que será el gran cambio de Google Home en octubre.

El nuevo altavoz inteligente de Google Google

Gemini Live será otro de los protagonistas del nuevo altavoz inteligente y según GSMArena y aunque esté limitada la experiencia a la voz, podremos usar el móvil para usar su cámara y así Gemini Live pueda "ver" y nosotros hacer consultas sobre lo que queramos.

El altavoz se lanzaría con algunas de las voces naturales del asistente con IA y nos permitirá buscar medios y música para que lo reproduzca.

Se podrán configurar automatizaciones a través del altavoz y será capaz de detectar sonidos atípicos como la rotura de un cristal o el pitido de la alarma de detección de humo para enviar una alerta al móvil.

Google permitirá parear el altavoz, según mantiene la fuente de la filtración, o incluso más unidades al Google TV Streamer para que la salida de sonido del televisor suene por toda la casa.

Y por último, también dará soporte a Matter, el nuevo protocolo que unifica los sistemas inteligentes que gestionan todos los dispositivos inteligentes conectados en el hogar.

Se desconoce la fecha aproximada para el lanzamiento del nuevo altavoz inteligente de Google que impulsará las nuevas experiencias de IA generativa, y que llegarán a Google Home en octubre como las dichas de Gemini Live y el abandono, poco a poco, de Google Assistant.