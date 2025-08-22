El Honor Magic V Flip 2 ya es oficial con cámara de 200 Mpx y la mayor batería vista nunca en un plegable tipo concha

En la entrevista de EL ESPAÑOL - El Androide Libre a Hope Cao, Senior Product Expert de Honor, destacó la masiva batería del próximo plegable HONOR Magic V5 que se presentará la semana que viene. Ahora, su Magic V Flip 2 rompe todos los récords en un móvil plegable tipo concha.

El HONOR Magic V Flip 2 cuenta con una batería de 5.500 mAh de silicio-carbono que lleva a otra experiencia bien distinta en un móvil plegable tipo concha.

Para entender mejor lo que significa este avance en un plegable con este factor de forma, el Galaxy Z Flip 7 lanzado por Samsung en julio se queda en 4.300 mAh. Una diferencia de 1.200 mAh entre ambos.

La carga rápida por cable es de 80 W, la inalámbrica de 50 W y la inversa de 7,5 W. Honor ha dicho que debería dar a los usuarios más autonomía que los típicos plegables que lo suelen pasar bastante mal para llegar al día.

En la trasera se encuentra otra de sus fabulosas experiencias: una increíble cámara de 200 Mpx (sensor 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y OIS) y una ultra gran angular de 50 Mpx (120 grados). En el frontal monta una de 50 Mpx para ubicar a este móvil como uno de los tipo concha más ambiciosos en el campo de la fotografía.

La masiva batería del HONOR Magic V Flip 2

La pantalla externa es una LTPO OLED de 6,82 pulgadas con resolución 2.868 x 1.232, tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 5.000 nits. La externa, que cubre toda la superficie disponible, es una LTPO OLED de 4 pulgadas con resolución 1.200 x 1.092 para alcanzar los 3.600 nits de pico de brillo.

En sus entrañas se sitúa el chip Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB de RAM y un almacenamiento interno de 1 TB con el que vuelve a sobrepasar al plegable de Samsung que se queda en los 512 GB de interna.

HONOR Magic V Flip 2 HONOR

Ha sido lanzado en China con MagicOS 9.0.1 con Android 15 y trae consigo funciones IA similares al "Ayúdame a editar" de Google en los Pixel 10, al igual que otras como "AI Smart Cutout" y "AI Stylized".

Otros de sus detalles son sus certificaciones IP58 / IP59, certificación SGS de resistencia, altavoces estéreo, WiFi 7, Bluetooth 5.3 y NFC. Estará disponible en cuatro colores: púrpura, blanco, gris y una edición limitada en azul.

Sus mejores especificaciones

El precio en China parte desde los 660 euros al cambio para el modelo de 12 + 256 GB y se podrá comprar en las variantes 12 + 512 GB, 12 GB + 1TB y una última de 16 GB + 1 TB. Se pondrá a la venta a partir del 28 de agosto.

Según Gizmochina, no se ha confirmado la disponibilidad global, pero con estas especificaciones y una batería masiva podría poner en aprietos a fabricantes como Samsung y Motorola en el mercado europeo y estadounidense.