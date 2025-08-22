El Honor Magic V Flip 2 ya es oficial con cámara de 200 Mpx y la mayor batería vista nunca en un plegable tipo concha
HONOR vuelve de nuevo con un móvil plegable que ofrece una masiva batería de 5.500 mAh para propinar un buen golpe al Galaxy Z Flip 7 de Samsung.
En la entrevista de EL ESPAÑOL - El Androide Libre a Hope Cao, Senior Product Expert de Honor, destacó la masiva batería del próximo plegable HONOR Magic V5 que se presentará la semana que viene. Ahora, su Magic V Flip 2 rompe todos los récords en un móvil plegable tipo concha.
El HONOR Magic V Flip 2 cuenta con una batería de 5.500 mAh de silicio-carbono que lleva a otra experiencia bien distinta en un móvil plegable tipo concha.
Para entender mejor lo que significa este avance en un plegable con este factor de forma, el Galaxy Z Flip 7 lanzado por Samsung en julio se queda en 4.300 mAh. Una diferencia de 1.200 mAh entre ambos.
La carga rápida por cable es de 80 W, la inalámbrica de 50 W y la inversa de 7,5 W. Honor ha dicho que debería dar a los usuarios más autonomía que los típicos plegables que lo suelen pasar bastante mal para llegar al día.
En la trasera se encuentra otra de sus fabulosas experiencias: una increíble cámara de 200 Mpx (sensor 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y OIS) y una ultra gran angular de 50 Mpx (120 grados). En el frontal monta una de 50 Mpx para ubicar a este móvil como uno de los tipo concha más ambiciosos en el campo de la fotografía.
La pantalla externa es una LTPO OLED de 6,82 pulgadas con resolución 2.868 x 1.232, tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 5.000 nits. La externa, que cubre toda la superficie disponible, es una LTPO OLED de 4 pulgadas con resolución 1.200 x 1.092 para alcanzar los 3.600 nits de pico de brillo.
En sus entrañas se sitúa el chip Snapdragon 8 Gen 3 con 16 GB de RAM y un almacenamiento interno de 1 TB con el que vuelve a sobrepasar al plegable de Samsung que se queda en los 512 GB de interna.
Ha sido lanzado en China con MagicOS 9.0.1 con Android 15 y trae consigo funciones IA similares al "Ayúdame a editar" de Google en los Pixel 10, al igual que otras como "AI Smart Cutout" y "AI Stylized".
Otros de sus detalles son sus certificaciones IP58 / IP59, certificación SGS de resistencia, altavoces estéreo, WiFi 7, Bluetooth 5.3 y NFC. Estará disponible en cuatro colores: púrpura, blanco, gris y una edición limitada en azul.
El precio en China parte desde los 660 euros al cambio para el modelo de 12 + 256 GB y se podrá comprar en las variantes 12 + 512 GB, 12 GB + 1TB y una última de 16 GB + 1 TB. Se pondrá a la venta a partir del 28 de agosto.
Según Gizmochina, no se ha confirmado la disponibilidad global, pero con estas especificaciones y una batería masiva podría poner en aprietos a fabricantes como Samsung y Motorola en el mercado europeo y estadounidense.