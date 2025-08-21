Vivo presenta sus primeras gafas de realidad mixta que van a por las Apple Vision Pro con diseño ligero y pantallas 8K

Después de la presentación de uno de sus móviles más punteros en España, hoy vivo ha hecho oficial sus gafas de realidad mixta vivo Vision Discovery Edition a la vez que ha renovado su estrategia de marca para centrarse totalmente en la fotografía móvil.

Se convierte en el primer fabricante chino de smartphones que se adentra en el mercado de la Realidad Mixta con un dispositivo que es fruto de cuatro años de desarrollo y está diseñado para integrarse en las tareas diarias del usuario.

Parte de un peso de 398 g y unas dimensiones de 83 mm de alto y 40 mm de grosor para ser un 26 % más compacto que la media de la industria. Son importantes estos datos para entender al dispositivo que se enfrenta a las Apple Vision Pro, que tienen un peso entre los 600 y 650 gramos.

Incluye cuatro tamaños de sellado de luz y ocho opciones de acolchado para garantizar la perfecta comodidad del usuario incluso en sesiones largas o en movimiento.

OriginOS Vision es el software que se encarga de la experiencia inmersiva de las Vision Discovery Edition al sustituir los toques en pantalla por interacciones naturales con gestos y seguimiento ocular de precisión milimétrica (1,5°).

vivo Vision Discovery Edition vivo

Es capaz de reconocer 26 grados de libertad en movimientos de los dedos y ofrece un rango vertical de seguimiento de 175 grados. Calidad visual de cine profesional gracias a las pantallas Dual Micro-OLED 8K, cobertura del 94 % DCI-P3 y precisión cromática DeltaE < 2.

En sus entrañas se encuentra dispuesto el chip Snapdragon XR2+ Gen 2 que ofrece 2,5 veces más rendimiento de GPU y 8 veces más rendimiento de IA que la generación anterior para dar alas a las experiencias visuales e interactivas.

vivo Vision Discovery Edition vivo

Vivo ofrece una importante experiencia y eje de sus primeras gafas de realidad mixta: proyecta una pantalla virtual de 120 pulgadas en cualquier lugar para ver retransmisiones deportivas desde distintos ángulos y sin que se pierda detalle.

Unas nuevas gafas que se adentran en un mercado en el que Meta, Apple, Google y Samsung, al igual que otras, están pujando bien fuerte.

Vivo, aprovechando su aniversario, también ha anunciado una evolución estratégica en imagen con la apuesta dedicada a la integración de escenarios para ofrecer un ecosistema completo de fotografía y vídeo.

El eje de esta nueva apuesta es el refuerzo del liderazgo en fotografía nocturna, retratos, teleobjetivo y vídeo, la democratización de la fotografía profesional y las exploraciones médicas con su biomicroscopio oftálmico portátil basado en la serie X200.

Entre otras de sus apuestas se encuentra la unión a la C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), fusionar la capacidad teleobjetivo macro de la serie vivo X200 con ópticas de grado medio para crear un slit lamp portátil para diagnósticos oftálmicos, y el debut de la tecnología de imágenes 3D en el X100 Ultra y vídeo espacial a 60 FPS en el X200 Ultra.

La fotografía móvil toma más valor para vivo y en la nueva etapa se apoya en la innovación propia con chips VS1 y V3+, algoritmos de IA como AI Photo Enhance, zoom telefoto práctico 30x y nuevos modelos de mejora de calidad.

Tampoco hay que perderse dos eventos mayores en los que ha participado: el concurso de cortometrajes "Capture the Future" junto a la UNESCO y la primera Exposición Nacional de Fotografía Móvil con la Asociación de Fotógrafos de China.