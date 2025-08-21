Revolución en los móviles de gama media de Xiaomi: nuevos Redmi Note 15 llegan con una batería gigante y más mejoras

Aunque los móviles punteros, como el Xiaomi 15 Ultra, son los que más titulares acaparan, los fabricantes son muy conscientes de la importancia de la gama media y baja, como demuestra la presentación hoy de los Redmi Note 15.

Lejos de ser simplemente una nueva generación de una gama bien conocida, Xiaomi se ha atrevido a introducir novedades muy importantes, especialmente en los modelos Pro de la gama, con características y funciones más propias de gamas más altas.

Los modelos que más destacan son, sin duda alguna, los nuevos Redmi 15 Pro y Redmi 15 Pro+, que reciben nuevos procesadores y especialmente, nuevas baterías de nada menos que 7.000 mAh, dando inicio a una nueva era.

Para empezar, el Redmi Note 15 Pro+ es el primer smartphone basado en el nuevo procesaedor Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, el sucesor del Gen 3 usado en el modelo del año pasado y un importante salto de potencia.

El nuevo Snapdragon 7s Gen 4 promete una mejora de rendimiento del 7% en la CPU y la GPU, lo que se debería notar en apps exigentes como juegos; por eso, el 15 Pro+ cuenta con una cámara de vapor de 5.200 mm² para refrigerarlo, la primera de su tipo en un Note.

El Redmi 15 Pro+ también es el primer smartphone de Redmi que es capaz de conexión por satélite para enviar mensajes incluso en zonas sin cobertura telefónica; sin embargo, sólo está disponible en una edición especial que probablemente no saldrá de China.

Redmi Note 15 Pro+ con conectividad de satélite Xiaomi El Androide Libre

Por su parte, el Redmi 15 Pro está basado en el Dimensity 7400 Ultra de MediaTek, una versión mejorada del Dimensity 7300 usado en la pasada generación. Ambos modelos parten de los 6 GB de RAM pero pueden alcanzar los 16 GB.

La batería de 7.000 mAh es común a ambos modelos, y supone todo un salto respecto a la pasada generación, donde uno de los modelos aún contaba con una batería de 'sólo' 5.500 mAh.

Lo interesante es que el gran salto en la capacidad no ha venido de la mano de serios sacrificios, y el Note 15 Pro+ cuenta con carga rápida de 90W, mientras que en el Note 15 Pro es de 45W. Ambos cuentan con carga inversa de 22,5W para recargar otros dispositivos.

Ambos modelos están basados en la misma pantalla de 6,83 pulgadas, basada en un panel AMOLED con una resolución de 1280 x 2772 píxeles, profundidad de color de 12 bits, una frecuencia de refresco de 120 Hz, y un brillo máximo de 3.200 nits.

Curiosamente, aunque ambos móviles usan el mismo panel protegido por Xiaomi Dragon Crystal Glass, el aspecto es muy diferente porque el modelo Pro tiene un diseño plano, mientras que el modelo Pro+ cuenta con un efecto curvo en los bordes.

No hay diferencias en las cámaras respecto a la pasada generación. El Redmi Note 15 Pro+ cuenta con una cámara principal de 50 Mpx Light Fusion 800, acompañada de un gran angular de 8 Mpx y un teleobjetivo de dos aumentos de 50 Mpx.

Redmi Note 15 Pro Xiaomi El Androide Libre

Por su parte, el Redmi Note 15 Pro cuenta con un sensor principal Sony LYT-600 de 50 Mpx, acompañado de un gran angular de 8 Mpx y un macro de 2 Mpx.

El Redmi Note 15 Pro está disponible en China con un precio de 1.499 yuanes, aproximadamente 180 euros al cambio actual, mientras que el Redmi Note 15 Pro+ parte de los 1.999 yuan, 240 euros al cambio aproximadamente.

No podemos olvidarnos del Redmi Note 15 básico, que pese a lo barato que es también ha recibido mejoras notables en aspectos importantes como la batería o el procesador.

El Redmi Note 15 está basado en el Snapdragon 6 Gen 3, que debería representar un salto importante respecto al Dimensity 7025 Ultra del modelo del año pasado, acompañado de entre 6 GB y 12 GB de memoria RAM.

Redmi Note 15 Xiaomi El Androide Libre

La batería también pega un salto, hasta los 5.800 mAh, que aunque no es tanto como sus hermanos mayores, sigue siendo de lo mejor en un móvil en este rango de precios; mantiene la carga rápida de 45W.

El Redmi Note 15 cuenta con una pantalla OLED de 6,77 pulgadas, con una resolución de 1080p, frecuencia de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.200 nits.

Curiosamente, la cámara principal ha cambiado por una Light Fusion 400 de 50 Mpx, acompañada de un sensor de profundidad de 2 Mpx.

El Redmi Note 15 está disponible en China a partir de los 999 yuan, aproximadamente 120 euros al cambio actual. En ninguno de los casos se ha confirmado lanzamiento ni precio en España, pero como es lo habitual, es de esperar que se revelen en los próximos meses.