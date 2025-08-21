Honor es el rival a temer por Samsung y Google en el mercado de plegables en Europa: creció un 377 % en 2024

El HONOR Magic V5 se presentará internacionalmente el próximo 28 de agosto en Londres (Reino Unido). Llegará a España en un momento especial para HONOR al conocer que ha crecido un 377 % interanual en la venta de plegables en Europa.

Se ha convertido en el fabricante de móviles plegables tipo libro de más rápido crecimiento en Europa para erigirse como el rival que han de temer otras compañías como Google, que ayer presentó el nuevo plegable Pixel 10 Pro Fold, y Samsung, con su flamante Galaxy Z Fold 7 lanzado en julio en España.

Canalys, la reconocida firma de análisis de mercado global de tecnología, ha compartido que las ventas de móviles plegables en Europa han aumentado un 37 % interanual, sobre todo en el factor de forma tipo libro con un aumento del 60 % con respecto al año anterior.

Un dato que confirma que, aunque este tipo de móviles siguen siendo un segmento nicho, las ventas de los plegables tipo libro son las que están tomando más relevancia.

Si en 2022 Samsung ostentaba el 98 % de las ventas de móviles plegables, a finales de 2023 la cuota se había reducido al 73 % con la entrada de marcas como HONOR y su Magic Vs, y la presencia de otros provenientes de Google, OnePlus y TECNO.

El mercado de móviles plegables en 2024 Counterpoint

El Magic V2 de HONOR, lanzado a primeros de 2024, consiguió el 27 % de las ventas de dispositivos plegables tipo libro en Europa el año pasado. La llegada más tarde del HONOR Magic V3 propulsó las ventas de los plegables de la marca china con un aumento de las ventas del 377 % interanual y una cuota de mercado que se triplicó para alcanzar la cifra del 34 %.

En 2024 Samsung pasó del 73 % al 50 % de cuota de mercado seguido por HONOR que pasó del 11 % al 34 %, y por Google que, aunque siguió con la misma cuota, creció en un 72 % interanual.

Este mes de agosto va a ser crucial para el devenir de las ventas de 2025, ya que si ayer se presentó el Pixel 10 Pro Fold en el Made by Google (aunque de momento solo está disponible en Francia), el 28 de agosto llegará el HONOR Magic V5.

Si el Galaxy Z Fold 7 mejoró enormemente en su portabilidad con 4,2 mm de grosor cuando está abierto y un peso de 215 g, el Magic V5, ya lanzado en China, consigue reducir el grosor a los 4,1 mm. Y con una importante diferencia entre ambos en la batería: los 5.820 mAh del segundo frente a los 4.400 del primero.