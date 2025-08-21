Golpe a las IPTV piratas para ver el fútbol gratis: el operador de una de las mayores plataformas ha sido arrestado con polémica

En España, la vuelta de la competición futbolística ha supuesto la vuelta de la lucha contra las IPTV piratas para ver el fútbol gratis, pero nuestro país no es el único frente que LaLiga tiene abierto.

De hecho, la organización de Javier Tebas últimamente está celebrando más éxitos en América Latina que en España, gracias a recientes operaciones policiales contra servicios como Magis TV que tienen un gran éxito entre los sudamericanos.

La última de estas operaciones se ha saldado con la detención de Alejo Leonel Wireless, alias "Shishi", supuesto operador de 'Al Ángulo TV', una plataforma con millones de visitas mensuales.

'Al Ángulo TV' que estaba disponible a través de varias páginas web además de una aplicación propia para Android, pero en el momento de escribir estas palabras, han dejado de funcionar.

La investigación, realizada por la DDI San Isidro de la Policía de Provincia de Buenos Aires, duró apenas un mes y la detención fue aprobada por un juez de la localidad de Paraná, Argentina, donde vivía el detenido.

LaLiga participó en la investigación como una de las afectadas, ya que 'Al Ángulo TV' ofrecía acceso a partidos de fútbol de muchas ligas, incluyendo la española. Como resultado, el dominio ya no está accesible y todo indica que el servicio ha sido cerrado.

El arresto se ha producido apenas unos días después de que el supuesto responsable de la plataforma haya usado su cuenta oficial en X para celebrar 100.000 seguidores en la plataforma; algo que deja muy claro que esta persona no era reacia a la fama que otros evitan.

A diferencia de la mayoría de operadores de plataformas piratas, el supuesto responsable de 'Al Ángulo TV' era muy conocido en redes sociales y no tenía miedo de aparecer en público, mostrando una actitud desafiante ante posibles problemas legales.

De hecho, según Infobae, el supuesto operador llegó a confirmar que era consciente de la naturaleza ilegal del servicio que estaba ofreciendo, pero que no pasaba nada porque "nadie podía atraparlo".

Sin embargo, aunque este perfil público del operador decididamente no ha ayudado en evitar su arresto, es posible que se convierta en su salvación; y es que el caso ha generado una gran polémica en la población de Paraná, que está "revolucionada".

De hecho, los defensores de "Shishi" son numerosos y bien organizados; su familia ha lanzado una campaña, que usando el logotipo de 'Al Ángulo TV' anuncia una colecta en la que pide "lo que se pueda para ayudar a Shishi".

El abogado del acusado incluso ha dado un paso más allá, al presentar el caso como "David contra Goliat", acusando a LaLiga española de "estar metida en esto", "una empresa muy fuerte contra un pibe de una familia muy humilde".

El representante legal de Shishi ha pedido su excarcelación en las próximas horas, aunque por el momento, permanece bajo arresto por una infracción de la ley de derechos de propiedad intelectual argentina.