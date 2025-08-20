Qwen-Image, la IA que genera imágenes y que desafía a ChatGPT, ya permite editarlas gratis de una forma asombrosa

A primeros de mes Qwen lanzó Qwen-image, su modelo de generación de imágenes con IA que ha sorprendido por su habilidad para incrustar texto. Ahora ha introducido Qwen-Image-Edit, la versión para editar imágenes de Qwen-Image.

Puedes parecer algo nimio incrustar texto en una imagen generada por IA, pero si intentamos usar ChatGPT, Gemini u otro modelo de IA, lo pasan realmente mal para introducir cualquier palabra o frase.

Y ahora, con Qwen-Image-Edit, Qwen incluso ofrece al usuario la edición precisa de textos en las imágenes de forma gratuita.

No solo se queda en la edición de textos, sino también en la modificación de la imagen generada, ya sea al añadir, eliminar o modificar elementos visuales sin que se trastoque el resto de la imagen.

Qwen ha compartido una serie de ejemplos en los que se puede ver incluso cómo se puede cambiar la orientación del objeto o persona generada manteniendo en todo momento su forma, detalles y presencia.

Rotación de un animal, persona u objeto con Qwen-Image-Edit Qwen

Por lo que Qwen-Image-Edit da soporte tanto a la edición de apariencia visual de bajo nivel como a la edición semántica visual de alto nivel.

La edición precisa de texto se queda todavía en dar soporte al inglés y chino para permitir la modificación, borrado y añadido de texto en imágenes mientras se preserva el estilo, tamaño y fuente original.

Qwen también pone la tilde en el gran rendimiento que logra con Qwen-Image-Edit en distintas pruebas públicas para lograr el state-of-the-art (SOTA, o como una tecnología es lo más avanzado que existe en su campo) en edición de imágenes estableciéndose como un potente modelo base.

Para dar cuenta de las enormes posibilidades que ofrece Qwen-Image-Edit a los usuarios, y de una forma gratuita desde su web (hay que seleccionar Editar Imagen): Qwen muestra algunos ejemplos de cómo es capaz de crear toda una serie de packs de emojis basado en la imagen original.

Edición de textos en imagen original Qwen

Se preservan los detalles del capibara y a través de las ediciones con prompts se van añadiendo distintas variaciones que muestran la gran capacidad de este modelo de IA para ediciones de imágenes.

Hay otra importante perspectiva de Qwen-Image-Edit, y su enorme capacidad para no solo rotar objetos por 90 grados, sino hacerlo en 180 grados, lo que permite ver la parte trasera de un objeto o persona generada con IA.

Incluso edita textos en imágenes

Qwen muestra varios ejemplos de la capacidad de borrado de objetos (como el fino pelo que quita de un plato) o cómo va añadiendo distintos promtps para darle a la imagen real de una persona un toque estilo Ghibli, más cartoon 3D o un estilo más Chibi.

En generaciones hiperreales también trabaja muy bien los cambios en la ropa de una modelo o el fondo para que con un prompt más o menos corto se puedan lograr transformaciones importantes a la imagen editada.

Edición de imagen en distintos estilos de ilustración Qwen

Su gran logro es poder editar los textos que aparezcan en las imágenes usadas como fuente. Y en un ejemplo se puede ver cómo sustituye las letras que forman las palabras "Health Insurance" por "Financial Planning" para preservar la fuente tipográfica y las piezas de madera de cada una de las letras.

Se pueden ver más ejemplos de esta extraordinaria habilidad desde su anuncio en su blog y que seguramente sabrán aprovechar los creadores de contenidos, empresas y otro tipo de usuarios que se las han visto con la edición de textos en los generadores de imágenes por IA.

Qwen-Image-Edit Qwen

Lo único que de momento no permite es subir más de una foto para que se base en esa edición, a diferencia de ChatGPT o Gemini que sí permiten hacerlo.