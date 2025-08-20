Instagram y Facebook estrenan el doblaje con IA gratuito para vídeos en España: imita tu voz como si fuese la real

Después de las reacciones negativas que ha supuesto la nueva opción de ubicación en tiempo real de Instagram, hace unas horas Meta ha desplegado su nueva función de doblaje de voz en España.

La nueva funcionalidad de los Reels está disponible para Instagram y Facebook y usa la inteligencia artificial generativa para traducir tu voz con la opción de sincronización de labios.

En el lanzamiento las únicas traducciones disponibles son del inglés al español y viceversa. Meta dice que llegarán más idiomas más tarde, y en el primer despliegue solamente estará disponible para los creadores de Facebook con más de 1.000 seguidores.

No hay restricciones sobre el tipo de cuenta y las gratuitas pueden usar esta nueva funcionalidad de doblaje cuando se despliegue totalmente y no se obligue a tener tal cantidad de seguidores.

La nueva herramienta de Meta se basa en el entrenamiento sobre tu voz original y genera una pista de audio traducida que encaja con el tono y expresión. Lo que significa que se ajustará totalmente a la voz original para que sea complicado distinguirla.

La función de doblaje de Meta Meta

La opción de sincronización de labios se encargará de que los movimientos de la boca encajen con cada palabra dicha. Aquí la experiencia está muy bien afinada por parte de Meta, y si se podía esperar que faltase algo de naturalidad en el doblaje, la IA se encargará de hacerlo lo más natural posible.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ya dijo el año pasado en la presentación que esta funcionalidad que ayudará a que los creadores lleguen a más personas al doblar sus vídeos en distintos idiomas.

La función de doblaje de Meta Meta

En el vídeo se puede ver perfectamente cómo se recoge el tono, timbre de voz y el estado de la persona en el doblaje de la voz para que sea complicado distinguir la original del doblaje.

Para usar esta nueva herramienta se ha de seleccionar "Traduce tu voz con Meta AI" antes de publicar un reel y ahí mismo se encuentra la opción de sincronización de labios.

La otra opción es revisar la versión traducida por IA antes de publicar. Y sí, los que vean el vídeo podrán ver una notificación o marca que indica que ha sido traducido por IA.

Hay un detalle importante a tener en cuenta según Meta desde su blog: la herramienta funciona mejor en vídeos cara a cámara. Recomienda evitar cubrir la boca o que el vídeo tenga música de fondo excesivamente alta.

Una experiencia muy bien hilada por Meta para dar un gran salto y que la compañía recomienda, sobre todo, para los creadores y así puedan expandir sus audiencias lejos de su idioma nativo. Y aquí Meta no se ha olvidado de nada según Engadget, ya que incluye gráficas de rendimiento por idioma.