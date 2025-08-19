Spotify quiere que te olvides de la última subida de precio con esta novedad, y la verdad es que puede conseguirlo

Las nuevas transiciones personalizadas para las listas de reproducción pueden ser un buen motivo para seguir pagando la suscripción Premium de Spotify, pese a la subida de precio; y es justo lo que mucha gente estaba pidiendo.

Spotify está poniendo a prueba la fidelidad de los usuarios que llevan años usando la plataforma de streaming de música; hace poco, la compañía volvió a anunciar otra subida de precio, sin novedades ni nuevas ventajas asociadas.

Eso se suma a la frustración por los retrasos constantes de Spotify HiFi, la versión del servicio con sonido en alta definición que fue anunciada ya hace más de cuatro años y que sigue sin dar signos de vida.

Con la popularización de alternativas como YouTube Music o Apple Music, Spotify puede estar arriesgándose a perder usuarios, pero afortunadamente, parece que en la compañía son conscientes de que tienen que dar algo a su clientela.

En ese contexto llega la última novedad de Spotify, que está disponible únicamente para usuarios Premium: las nuevas transiciones personalizadas para las listas de reproducción, que pueden mejorar mucho la experiencia de escucha.

El gran problema de cualquier lista de reproducción es que cada canción está mezclada de manera diferente, especialmente si son de artistas y productoras distintos; pasar de una canción a otra puede ser algo incluso desagradable para nuestros oídos.

Las transiciones facilitan pasar de una canción a otra, y la nueva función de Spotify permite personalizarlas a nuestro gusto, como si fuésemos un DJ, o bien dejar que los algoritmos de la compañía lo hagan por su cuenta.

Nueva opción de mezcla en Spotify Spotify El Androide Libre

Crear transiciones en Spotify es muy sencillo. Primero, debemos abrir una lista de reproducción y pulsar en "Mezclar" (o "Mix" en inglés); inmediatamente, notaremos la diferencia con nuevos botones y un nuevo diseño en el botón de reproducir.

Una vez en esta nueva interfaz, podemos simplemente elegir la opción "Automático" para que Spotify realice la mezcla de nuestra lista de canciones, o en "Personaliza tu mezcla" para ajustar las transiciones.

Tenemos la opción de elegir entre estilos preestablecidos, como "Desvanecer" o "Ascender" en las transiciones, pero además, podemos experimentar configurando el volumen, el ecualizador, y los efectos de sonido.

La interfaz, incluyendo la forma de onda y el análisis del ritmo, nos permitirá encontrar el mejor punto de transición para cada canción, y aplicar los efectos que hayamos creado. Sólo tenemos que pulsar en guardar para escuchar los resultados.

Estas mezclas pueden ser compartidas con nuestros amigos, e incluso es posible hacerlas colaborativas; y en cualquier momento podemos pulsar el botón "Mezclar" y recuperar la lista en su forma básica.

Esta nueva función está disponible en estado beta, por lo que puede tener algunos fallos aún; está disponible de manera exclusiva para usuarios de Spotify Premium.