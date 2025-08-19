Qualcomm anuncia el nuevo chip para móviles de gama baja que impulsará su rendimiento y su potencia gráfica

En el año en el que Google y Qualcomm anunciaron que sus chips podrían alcanzar los 8 años de soporte de actualizaciones, se acaba de anunciar el nuevo Snapdragon 7s Gen 4.

Un chip que, comparado con su predecesor, mejora el rendimiento general, da soporte a pantallas de mayor tamaño y mejor grabación de vídeo en situaciones de poca luz.

Su predecesor fue la estrella de smartphones como los Nothing (3a) y (3a) Pro, así que la llegada del Snapdragon 7s Gen 4 promete mucho para este tipo de marcas que buscan el mejor rendimiento sin que suponga un aumento del coste de sus nuevos móviles.

Para entender mejor su lanzamiento, representa un 7 % de mejora en ambas CPUs Adreno y Kryo de Qualcomm. También da mayores velocidades pico de la CPU de hasta 2.7 GHz, mientras que el anterior se quedó en los 2.5 GHz.

Aquí Qualcomm sigue manteniendo el proceso 4nm y la misma arquitectura 1 x 3 x 4 para su CPU Kryo. Se esperaba que diese el salto a sus CPUs personalizadas Oryon, pero al final no ha sido así y no queda claro traerlas todavía a los chips de gama media.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Qualcomm también ha añadido soporte a pantallas WFHD+ de hasta una resolución de 2.900 x 1.300 y una tasa de refresco de 144 Hz.

Y como se ha mencionado, se mejora la grabación de vídeo en condiciones de poca luz con la tecnología Low Light Vision que anteriormente estaba reservada para los chips más caros.

Aparte de estas mejoras, la cuarta generación del chip Snapdragon 7s lleva la habilidad potenciada por la IA para tomar fotos de 200 Mpx, la tecnología Quick Charge 4+, que permite cargar un dispositivo de cero al 50 % en cinco minutos y el soporte a traducción en tiempo real y transcripción en múltiples idiomas.

Un chip que es una actualización menor del anterior Snapdragon 7s Gen 3 que fue lanzado el año pasado en agosto. De hecho, ni Qualcomm ha anunciado algún fabricante de móviles que todavía tenga entre sus planes utilizar este chip.

Según Engadget, las compañías que han usado el chip anterior han sido HONOR y vivo, así que serían las candidatas para llevar al nuevo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 a sus próximos lanzamientos.

Qualcomm ahora se dirige a su gran lanzamiento del año con el Snapdragon 8 Elite 2, que fue visto hace una semana en el próximo Samsung Galaxy S26 Edge al pasar por una herramienta de benchmarking.