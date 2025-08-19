Coros, la marca de relojes para runners que desafía a Garmin y Amazfit, lanza uno para las aventuras al aire libre en España

En verano COROS nos sorprendió por la renovación del diseño y funciones de su app para móviles y ahora llega a España con el lanzamiento de un reloj muy especial para cierto tipo de actividades al aire libre, sobre todo la pesca deportiva, con el COROS NOMAD.

La empresa con sede en California nos ha sorprendido por sus relojes que se han centrado en ciertas disciplinas deportivas como el running para así añadir una gran experiencia de usuario, ya sea por su interfaz, la información que presta o lo bien que están pensados en el diseño y especificaciones.

El COROS NOMAD está disponible en España desde hoy mismo por 369 euros desde su web en los colores verde, marrón y gris oscuro.

Es un reloj dedicado esta vez para los entusiastas de cualquier tipo de práctica deportiva al aire libre y sobre todo en plena naturaleza. Deportes como el mountain bike, la pesca deportiva o el trekking, encuentran al COROS NOMAD como un reloj ideal.

Destaca por su navegación de doble frecuencia, mapas globales detallados y un diseño ultrarresistente que facilita la planificación y ejecución de actividades al aire libre.

COROS NOMAD COROS

Entre sus principales innovaciones se encuentra su enfoque en la pesca deportiva al ofrecer 8 modos específicos para documentar capturas, registrar especies y aprovechar información ambiental como mareas, fases lunares y presión atmosférica.

COROS ha incluido esta vez una interesante novedad: el Diario de aventuras que se encarga de registrar cada salida con notas de voz, fotos y transcripciones automáticas. Lo que hace es generar un archivo digital para consultar en todo momento después de la salida.

COROS NOMAD COROS

Tiene unas dimensiones de 47,8 x 47,8 x 16,4 mm, un peso de 61 g con la correa de silicona y 49 g con la de nylon. La pantalla táctil Memory-in-Pixel (3ª generación) es de 1,3 pulgadas (resolución 260 x 260 con 64 colores).

Los materiales de la misma son polímero de alta resistencia y aleación de aluminio en el bisel y la cubierta, mientras que la pantalla es de cristal mineral endurecido. Tiene resistencia al agua de 5 ATM (apto para actividades en aguas superficiales).

Cuenta con un dial digital, botón de retroceso y de acción para manejar todo del COROS NOMAD. Una configuración ya conocida en el resto de sus relojes.

En la batería alcanza las 50 horas con todos los sistemas activados de geolocalización (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS). Si nos pasamos a la doble frecuencia con los mismos sistemas alcanza las 34 horas.

COROS NOMAD COROS

Ambos usos conllevan 15 horas y 14 horas de reproducción de música. Para un uso normal llega a los 22 días con seguimiento de sueño y monitorización del estrés. Carga en menos de 2 horas.

Cuenta con una memoria interna de 32 GB, Bluetooth y WiFi. Y todos los sistemas GPS mencionados en doble frecuencia con una mayor precisión en la geolocalización.

COROS NOMAD COROS

En torno a los sensores del COROS NOMAD, lleva pulsímetro óptico, altímetro barométrico, acelerómetro, giroscopio, brújula 3D, termómetro, pulsioxímetro óptico y sensor de electrocardiograma.

Y todos los datos que recoge están disponibles con apps compatibles como Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient y Decathlon.