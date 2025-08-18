El precio de los Google Pixel 10 y del Pixel Watch 4 en España: la nueva filtración que confirma todo lo que sabíamos

En julio se filtraron los precios de toda la serie Pixel 10 que está compuesta por tres modelos y el cuarto móvil plegable. Ahora se han vuelto a filtrar para confirmar que no hay cambios de última hora para una de las series más atractivas del año.

La novedad esta vez es que los precios filtrados también aparecen para México, que por primera vez recibe los móviles de Google de forma oficial.

En Europa, el precio para la serie Pixel 10 partirá desde los 899 euros en el Pixel 10 de 128 GB. Este precio será el mismo para cada uno de los países que conforman la Unión Europea entre los que se encuentra España.

Los precios se alinean con los de Estados Unidos, aunque el Pixel es un poco más caro en Europa que en el país de origen. Si el Pixel 10 de 128 GB se queda en los 899 euros, el Pixel 10 Pro de 128 GB alcanza los 1.099 euros, mientras que el Pixel 10 Pro XL de 256 GB parte de los 1.299 euros.

El móvil plegable de Google se podrá comprar en España por 1.899 euros en el modelo de 256 GB. Lo que le convierte en una alternativa muy interesante, ya que el Galaxy Z Fold 7 con la misma memoria interna alcanza la cifra de 2.109,01 euros en España.

Pixel Watch 4 Evan Blass

Antes de pasar a los precios del Pixel Watch 4 en sus distintas variantes y tamaños, la lista de precios de la serie Pixel 10 que incluye cada uno de los distintos modelos que estarán disponibles en España:

Google Pixel 10 (128 GB): 899 euros.

Google Pixel 10 (256 GB): 999 euros.

Google Pixel 10 Pro (128 GB): 1.099 euros.

Google Pixel 10 Pro (256 GB): 1.199 euros.

Google Pixel 10 Pro (512 GB): 1.329 euros.

Google Pixel 10 Pro (1 TB): 1.589 euros.

Google Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.299 euros.

Google Pixel 10 Pro XL (512 GB): 1.429 euros.

Google Pixel 10 Pro XL (1 TB): 1.689 euros.

Google Pixel 10 Pro Fold (256 GB): 1.899 euros.

Google Pixel 10 Pro Fold (512 GB): 2.029 euros.

Google Pixel 10 Pro Fold (1 TB): 2.289 euros.

El Pixel Watch 4 partirá desde los 349 euros y sigue los pasos del anterior Pixel Watch 3 para convertirse en otro de los relojes inteligentes más atractivos que se podrán adquirir por estos lares en España.

El modelo más caro es el Pixel Watch 4 de 45 mm en versión de datos móviles LTE al alcanzar los 499 euros. La lista completa a continuación: