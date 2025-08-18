El nuevo coche de Xiaomi tiene tanto éxito que su CEO ha tomado una decisión inaudita: Elon Musk estará contento

Xiaomi lo ha vuelto a hacer. Si el gran éxito del Xiaomi SU7 ya demostró que la compañía tenía mucho que enseñar a fabricantes con décadas de experiencia, el nuevo Xiaomi YU7 va más allá y demuestra que el resto de marcas tiene un problema.

En apenas 18 horas, Xiaomi obtuvo más de 240.000 pedidos a través de su app oficial, pese a que las reservas requieren el ingreso de un depósito no reembolsable de 5.000 yuanes, aproximadamente 590 euros al cambio.

Sin embargo, Xiaomi está descubriendo que también es posible 'morir de éxito', porque desde el lanzamiento las noticias relacionadas con el YU7 han cambiado de tono; ya no sorprende por lo bueno que es, sino por lo mucho que va a tardar en llegar a las carreteras.

Y es que los conductores que hayan reservado el YU7 ahora tienen que esperar entre 56 y 59 semanas de media para recibir su vehículo; en efecto, eso significa que no podrán conducirlo hasta otoño del año que viene, y eso si fueron de los primeros en reservarlo.

La situación se ha vuelto crítica y ha dejado en evidencia el gran problema de Xiaomi: sus plantas de producción no son capaces de cubrir la demanda. Lo peor es que no es un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana, aunque Xiaomi lo esté intentando.

Lei Jun, CEO de Xiaomi, ya anunció algunas medidas para reducir los tiempos de espera, como permitir que los clientes cambien la configuración por otra que tarde menos, pero en la práctica, no han ayudado mucho y las quejas en portales especializados se acumulan.

Todo esto ha llevado a Lei Jun a tomar una decisión chocante: sugerir a sus clientes que consideren los productos de la competencia en vez del YU7. En efecto, en estos momentos, Lei Jun prefiere perder clientes antes que ganarlos, para aliviar la carga de las fábricas.

Y no estamos hablando de una simple mención; en su cuenta de la red social china Weibo, Lei Jun detalla algunas de las alternativas al Xiaomi YU7, llegando incluso a recomendar el Tesla Model Y como "un buen coche" y que tiene "muchas políticas de descuento".

Es una recomendación sorprendente, teniendo en cuenta que en China el lanzamiento del Xiaomi YU7 fue considerado un "golpe mortal" al Tesla Model Y, al ocupar un nicho de mercado similar pero con unas características muy superiores y un precio inferior.

Irónicamente, el éxito del YU7 ahora puede ser la mejor noticia para Elon Musk, que la necesitaba después de los últimos meses. Además, Lei Jun recomienda "echar un vistazo al Xpeng G7 y al Li Auto i8".

Hay que aclarar que Lei Jun sólo recomienda a la competencia si los consumidores "tienen prisa" por conseguir un coche, ya que las colas por el YU7 "son realmente largas", como ha confesado el CEO de la compañía.

Lei Jun también ha tenido palabras para los rivales que están usando "técnicas de interceptación" contra el YU7, ofreciendo alicientes como el pago del depósito a los clientes que decidan abandonar su YU7 por otro coche.

Curiosamente, Lei Jun afirma que esas técnicas "no son necesarias ya que no es una buena idea" y recomienda a sus "compañeros del sector que no lo hagan".

Para los clientes que ya han reservado su vehículo, Lei Jun pide "paciencia" y afirma que "trabajaremos arduamente para aumentar la capacidad de producción", aunque ha evitado hacer promesas concretas.