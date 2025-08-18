La Liga ha vuelto, y con ella vuelve la polémica de las IPTV piratas para ver el fútbol gratis: "podrán vaciar tu banco"

Este pasado fin de semana ha arrancado la primera jornada de LaLiga, y los primeros encuentros ya han dado algunas sorpresas interesantes; no es de extrañar que los aficionados estén buscando maneras de ver el fútbol gratis.

Como todas las temporadas, el elevado precio de las suscripciones necesarias para ver todos los partidos de LaLiga está llevando a mucha gente a buscar alternativas ilegales, como servicios de IPTV pirata que retransmiten las señales legales.

Sin embargo, y como era de esperar, la organización futbolística ha iniciado una campaña contra este tipo de servicios, coincidiendo con el inicio de la temporada, que probablemente vendrá acompañada de los bloqueos de páginas web en España.

La campaña tiene el lema "Tú tienes fútbol pirata, ellos te tienen a ti", y en apenas unos días ha obtenido cientos de miles de visualizaciones en plataformas como YouTube y X; sin embargo, también ha sido duramente criticada por los entusiastas.

Y es que la campaña de marketing se centra en advertir a los usuarios de los problemas de privacidad y seguridad que supone usar servicios ilegales para ver el fútbol gratis o más barato; algo que no ha sentado nada bien a algunos usuarios.

Entre los avisos publicados por LaLiga, se encuentra que "Más del 50% de virus detectados en internet provienen de servicios piratas", y advierte que "cuando ves un partido en una página ilegal, abres tu vida a cualquiera".

En concreto, y sin mencionar ejemplos ni fuentes, LaLiga afirma que los servicios ilegales "tendrán acceso a la cámara y al micrófono de tu móvil", además de poder obtener "tus cuentas, contraseñas y correos personales".

Con esta información, los propietarios de los servicios "podrán vaciar tu banco, suplantar tu identidad, y sabrán todo de ti", de ahí el lema "Tú tienes fútbol pirata, ellos te tienen a ti".

Hay que aclarar que no hay mentiras en estas declaraciones; es innegable que los servicios piratas atraen a criminales y prácticas ilegales, y que en muchos casos eso es inevitable por la propia naturaleza de piratear un contenido protegido.

Sin embargo, no es menos cierto que LaLiga no presenta pruebas de estas prácticas contra los usuarios, y que algunos datos pueden parecer exagerados; tal vez la campaña tendría más impacto si se presentasen casos concretos.

Pero sin duda alguna, el motivo por el que la campaña está siendo más criticada es por lo que algunos usuarios consideran que es "hipocresía" de parte de LaLiga, especialmente cuando advierte de la protección de los datos de los usuarios.

Y es que hay que recordar que en el 2018, LaLiga protagonizó un gran escándalo de espionaje de usuarios usando su app oficial, que automáticamente usaba el micrófono del móvil para escuchar los alrededores.

La respuesta oficial de la compañía fue que el micrófono únicamente era activado durante las horas en las que había fútbol, y sólo para detectar si se estaba escuchando el partido de fondo; el objetivo era capturar a los bares que estarían mostrando partidos sin licencia.

La promesa de LaLiga de que no se estaban registrando conversaciones privadas de los usuarios no fue suficiente para la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) que multó a LaLiga con 250.000 euros.

Aunque la multa fue anulada posteriormente, fue porque la justicia consideró que la AEPD tendría que haber impuesto primero un requerimiento previo, y no por el incumplimiento de "medidas razonables" para garantizar el principio de transparencia.

A eso hay que sumar que últimamente LaLiga no tiene problemas en obtener los datos de los usuarios en su cruzada contra la piratería, pese a que, por el momento, no estén cometiendo ningún delito en España.

El año pasado, LaLiga obtuvo una sentencia histórica que le permite conocer la identidad de los españoles que usaron el servicio Ace Stream para ver partidos por IPTV; entre los datos estaban el nombre del titular, la dirección postal y el DNI.

La organización usó esa información para enviar 'multas' a los usuarios, bajo amenaza de acción legal si no pagaban, pese a que en España, consumir contenido pirata no es ilegal como sí lo es en otros países.