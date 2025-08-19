Hope Cao (Honor): "Lideramos la industria con el Magic V5 al llevar al límite lo que significa la portabilidad en un plegable"

El 2 de julio se hizo oficial el nuevo móvil plegable HONOR Magic V5, con el que la marca china ha vuelto a ser capaz de reducir su grosor hasta los 4,1 mm cuando está abierto y a los increíbles 8,8 mm cuando está cerrado. Para conocer algunos de los mayores desafíos a los que se han enfrentado durante su desarrollo, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre entrevistamos a Hope Cao, Senior Product Expert de Honor.

Entre otras primicias, nos ha dado detalles sobre los avances en la tecnología de las cámaras, que posibilitarán que en próximas ediciones de su plegable se puedan alcanzar cotas impensables hace años, como la incorporación de un teleobjetivo con zoom óptico 10x.

Además, el HONOR Magic V5 no solo destaca por reducir el grosor de un móvil plegable tipo cuaderno, sino por los avances en la resistencia y durabilidad. Y eso en un plegable es vital ya que, a diferencia de los móviles planos y estándar, la idea es estar abriéndolo y cerrándolo numerosas veces al día.

En este sentido, es muy importante que se incluyan también ciertas medidas para avisar al usuario con una notificación sobre la aparición de un objeto extraño en el sistema de pliegue o en la misma pantalla.

Empezamos con la primera pregunta de la mesa redonda que Honor ha dispuesto para que la prensa especializada conozca los detalles más importantes sobre su flamante móvil plegable de nueva generación.

¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado HONOR en el Magic V5, aparte del conocido límite que impone la conexión USB tipo-C en el grosor del móvil plegable?

Cuando se trata de desafíos en el hardware, uno de nuestros objetivos clave con este nuevo producto es ofrecer la experiencia más delgada y ligera posible en un móvil plegable.

HONOR Magic V5 HONOR

Nos enfocamos en continuar liderando la industria con el Magic V5 al llevar al límite lo que significa la portabilidad en un plegable. Pero lo importante no solo lo que hemos logrado en hacerlo más delgado, sino que sea lo suficientemente resistente en el tiempo.

Y esto se debe a una de nuestras mayores innovaciones hechas hasta ahora en la tecnología de la batería. Hemos introducido la nueva generación de batería de silicio-carbono de HONOR. Contiene más silicio, lo que se traduce en una mayor densidad de la energía: 5.820 mAh de batería en un factor de forma ultra-delgado de 8,8 mm con el móvil plegado.

Aparte de la batería, también hemos hecho grandes avances en durabilidad y fiabilidad estructural. Hemos pasado a la bisagra de segunda generación que se caracteriza por un diseño estructural mejorado y nuevos materiales que aumentan su resistencia y la suavidad de la superficie al desplegarse.

En el modelo Ivory White, utilizamos un nuevo componente especial de fibra de grado aeroespacial, un material de vanguardia que se caracteriza por ser increíblemente ligero, pero altamente duradero.

Y en nuestro proceso de manufacturación inteligente, los algoritmos de IA que hemos implementado garantizan la mayor precisión de los elementos que componen la bisagra y el marco central del HONOR Magic V5.

¿Cuánto tiempo hemos de esperar hasta que tengamos las capacidades fotográficas de los sensores de cámara con teleobjetivos de zoom óptico de 5x o 10 de los móviles estándar en plegables como sería el futuro HONOR Magic Vx?

Es algo en lo que hemos estado enfocados internamente desde hace algún tiempo. Y como hemos mencionado anteriormente, está relacionado con el balance entre un factor de forma ligero y capacidades de alto rendimiento.

HONOR Magic V5 HONOR

Mientras no puedo revelar exactamente la generación de producto que se caracterizará por este aspecto, puedo compartir algunas de las ideas y direcciones que estamos actualmente explorando.

Nos enfrentamos a este desafío desde dos ángulos principales: el primero, estamos impulsando una mayor innovación en la miniaturización de componentes ópticos. El objetivo es hacer que el hardware, especialmente la lente, sea más pequeña y ligera, mientras se mantiene al mismo tiempo un alto rendimiento. Ya tenemos algunas soluciones técnicas bajo validación en nuestro laboratorio.

Segundo, y es algo que ya está en uso en algunos de nuestros smartphones bar-type (es como se denominan técnicamente los móviles tipo Android o iPhone), y es aprovecharse de los algoritmos de IA, particularmente de las tecnologías AIGC (contenido generado por IA) de modelos grandes, para mejorar la experiencia visual.

Con esas mejoras conducidas por IA, nos enfocamos en ofrecer una experiencia de zoom de alta calidad incluso sin tener que depender de las actualizaciones físicas por hardware.

Así como la inteligencia artificial continúa evolucionando rápidamente, especialmente en el desarrollo de modelos grandes, estamos trabajando activamente en la sinergia entre la nube y el edge computing (procesamiento en el borde donde parte del procesado se hace de forma local en el dispositivo), y ya hemos observado algunos resultados preliminares en este enfoque.

¿Podría darnos detalles sobre la tecnología incluida en el HONOR Magic V5 para detectar objetos extraños en la pantalla cuando se pliega al igual que en el propio mecanismo de pliegue?

Esta funcionalidad fue inspirada por el feedback de los usuarios. Nos dimos cuenta que cuando los usuarios pliegan sus móviles, pequeños objetos extraños como polvo o residuos a veces pueden quedar atrapados entre las pantallas. Cuando el móvil se pliega una y otra vez de forma repetida, esta presión puede dañar la pantalla interna incluso el mecanismo de pliegue.

En nuestra extensa investigación de análisis de datos, descubrimos que este tipo de daños no suele ocurrir solo una vez y a menudo es el resultado de un estrés repetido a lo largo del tiempo. Muchos usuarios no son conscientes que hay algo atrapado en el interior, por lo que ni toman medidas para limpiarlo.

Hemos desarrollado un sistema de detección que monitoriza los datos desde varios sensores en el dispositivo como la presión, resistencia y micro movimientos durante el proceso de apertura y cierre del sistema de pliegue del HONOR Magic V5.

HONOR Magic V5 HONOR

Al analizar estas señales, el sistema puede detectar anomalías que sugieren que un objeto extraño estaría presente. Si un riesgo es identificado, el móvil enviará una notificación al usuario para comprobar y limpiar el dispositivo.

¿Tiene HONOR la intención de seguir sorprendiéndonos reduciendo aún más el grosor de su próximo plegable? ¿O debería empezar a considerar otras soluciones, como un móvil plegable que solo se cargue de forma inalámbrica para así eliminar al puerto USB-C de la ecuación?

En cuanto a la sustitución de la carga física por una inalámbrica, realmente no es un problema técnico, sino más de experiencia de usuario, ya que la demanda por una mayor vida de batería sigue creciendo y estamos viendo mayores capacidades en distintos dispositivos.

Al mismo tiempo, sobre todo en China, existe una fuerte demanda por parte de los consumidores por la carga ultrarrápida. Y aunque las tecnologías de carga inalámbrica han logrado avances significativos tanto en rendimiento como en usabilidad, aún se quedan cortas en cuanto a rendimiento general, compatibilidad de dispositivos y cobertura del ecosistema.

En el momento actual que vivimos, la carga inalámbrica no puede sustituir por completo a la carga por cable, especialmente en situaciones donde es fundamental contar con una entrega de energía rápida y fiable.

No obstante, en el futuro, conforme maduren los protocolos de carga inalámbrica y a medida que casos de uso como la carga inalámbrica en vehículos se estandaricen y adopten de forma más generalizada, existe esa posibilidad. Cuando la experiencia de carga inalámbrica se pueda equiparar, o incluso superar, la experiencia de la carga por cable, creemos que la sustitución podría hacerse realidad.