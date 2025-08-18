El Honor Magic V5, el móvil plegable que va directo a por los de Samsung y Google, se lanzará el 28 de agosto en España

En julio se hizo oficial el HONOR Magic V5 en China para demostrar de nuevo que la marca china ha sido capaz de hacerlo más delgado. Ahora ya tenemos su presentación internacional del móvil plegable que aterrizará por estos lares en España.

HONOR ha programado el evento de lanzamiento para el 28 de agosto en Londres (Reino Unido) donde presentará el Magic V5 con otros dispositivos como el MagicBook Pro 14 2025, la Magic Pad 3 y los Earbuds Open.

El móvil plegable de HONOR destaca por su extremada delgadez en el grosor con 4,2 mm cuando está abierto y se queda en unos mínimos 222 g en el peso, lo que lo convierte en una pieza de tecnología única que los usuarios españoles podrán comprar dentro de poco en España.

Sus especificaciones destacan por su pantalla OLED flexible interna de 7,95 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 5.000 nits. La OLED externa alcanza las 6,43 pulgadas con la misma frecuencia de refresco y pico de brillo que la interna.

En la fotografía tampoco se queda corto y cuenta con un sistema triple de cámaras en la trasera compuesto por una principal de 50 Mpx, una ultra gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo periscópico de 64 Mpx.

HONOR Magic V5

Para selfies monta dos cámaras de 20 Mpx tanto para la pantalla externa como para la interna. Y en la batería, según GSMArena, la batería es de 5.820 mAh con 66 W de carga rápida por cable y 50 W de carga inalámbrica.

Un móvil plegable espectacular en sus especificaciones que llegará a España para enfrentarse directamente contra dos pesos pesados: el Galaxy Z Flip 7 de Samsung, que ya destaca por su delgado grosor de 4,2 mm, y el Pixel 10 Pro Fold, que en precio será más atractivo que el plegable coreano.

Los precios del HONOR Magic V5 en España, Europa y Reino Unido se revelarán el 28 de agosto en una presentación muy especial para el fabricante chino que lleva varios años empujando muy fuerte con sus móviles plegables.

De hecho, hace días se hizo oficial su plegable tipo concha, el HONOR Magic V Flip 2, y que en un principio destaca por su masiva batería comparada con la de otros plegables con este factor de forma como sucede con el mismo Galaxy Z Flip 7.