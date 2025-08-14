El Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene un fallo de software que ojalá se convierta en una nueva característica de One UI 8

Samsung ha tenido este verano uno de sus lanzamientos más exitosos con el Samsung Galaxy Z Fold 7, un terminal que ya se puede comprar en España y que, tras varios años de actualizaciones iterativas, ha dado un gran salto adelante.

Uno de los motivos por los que Samsung sigue dominando este tipo de dispositivos es por su software. Sin embargo, marcas como OnePlus han demostrado que puede ser incluso mejor.

Open Canvas es una función de la marca china que ya destacamos en los análisis de los OnePlus Open que hemos probado y que resulta que está, de manera casual y por un error, en One UI 8.

Esta característica lo que permite es una multitarea avanzada con tres ventanas abiertas pero en gran formato. La cuestión es que ha sido descubierta por error y todo indica que no es algo que se haya programado adrede.

Lo que se logra es abrir dos ventanas en formato 90:10, lo que permite saltar rápidamente de una a otra. Pero si hacemos una secuencia de pulsaciones, podemos abrir una ventana en una sección y dos en otra, algo que en teoría no debería ser posible.

Para ello lo que hay que hacer es lo que se indica en el hilo de Reddit del usuario que descubrió este fallo:

Abrir dos aplicaciones en vista 90:10.

Deslizar la barra de aplicaciones lateral.

Pulsar en el icono de ajustes de la misma.

Volver a la multiventana.

Abrir una tercera aplicación en la sección de 90.

De esa forma tendremos tres aplicaciones, una en una sección y otras dos en formato columna en la otra sección. Parece que el causante de esto es un fallo de One UI 8 que hace que el sistema olvide que está en una multiventana al abrir en 90:10 y luego desplegar los ajustes de la barra lateral.

Icono de ajustes de la barra lateral y tres apps abiertas al mismo tiempo por error El Androide Libre

No se pueden abrir tres apps en gran tamaño a la vez salvo de esta manera (sí en pequeño formato), lo que indica que no es algo que hayan desarrollado adrede en Samsung, pero ojalá los ingenieros tomen nota de que es algo que ha gustado y lo introduzcan, por ejemplo, en One UI 8.5 con los Samsung Galaxy S26 Series.

O mejor aún, en una actualización menor para los plegables tipo libro de la empresa, ya que es algo que gustó en los OnePlus Open y parece que, pese a todo, funciona también bien en los Galaxy Z Fold Series.