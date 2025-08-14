Se filtran las fundas oficiales del Pixel 10 que confirman una de las novedades más esperadas de los móviles de Google

Las imágenes filtradas del Pixel 10 han mostrado cada uno de los detalles de este modelo al igual que ha sucedido con los otros componentes de la serie, pero son las fundas las que muestran el espacio para los imanes.

Niuwemobiel publicó recientemente los renders oficiales de las fundas de Google para el Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL y, al igual que las fundas de los Pixel 9 de Google del año pasado, están hechas de silicona pareadas con un suave forro de microfibra en el interior.

Estas fundas filtradas muestran una de las funcionalidades más importantes del Pixel 10: los imanes. En una de las imágenes se puede ver el interior de la funda del Pixel 10 en la que se dibuja un círculo bien amplio en todo el centro.

Que es justamente el espacio que tomaría el imán integrado en la funda. Y así podemos hilar esta filtración con otras anteriores que indicaban que este año Google presentaría accesorios magnéticos Pixelsnap para la serie Pixel 10, como serían discos de carga magnéticos y bases de carga.

Según Android Authority, se espera que todos los modelos Pixel 10 tengan imanes dentro de los propios móviles, lo que significa que no haría falta una funda para usar los accesorios Pixelsnap.

El interior de la funda del Pixel 10 Nieuwemobiel

De todas formas, añadir imanes a las fundas significa que si se prefiere usar el móvil con una, seríamos capaces de usarlo con cualquier accesorio magnético. Lo que abre la puerta a multitud de usos o que simplemente sea un móvil más flexible en sus experiencias.

Así Google seguiría a los iPhone de Apple que en este sentido llevan varios años de ventaja comparado con Android.

Fundas del Pixel 10 Nieuwemobiel

Aparte de los imanes, los renders de las fundas revelan un nuevo detalle de la marca "Pixel" en el interior, justo cerca de la base. Y parece que los colores de las carcasas serán los mismos que los de los móviles.

Los colores que podemos ver en la filtración son Indigo, Obsidian, Limoncello y Frost para las fundas del Pixel 10, mientras que para el Pixel 10 Pro / 10 Pro XL aparecen en los colores Moonstone, Jade y Porcelain.

Una filtración de las fundas que ubica a los Pixel 10 en otro espacio bien distinto gracias a los imanes que podrán ser usados con las carcasas o a través de los propios móviles si se confirma finalmente el rumor que ha estado presente desde hace meses.