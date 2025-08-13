Honor hace oficial el móvil plegable que va directo a por el Galaxy Z Flip7: fecha de lanzamiento, imágenes y diseño

Justo ayer conocimos que Jimmy Choo es el diseñador del HONOR Magic V Flip2 que se presentará el 21 de agosto según afirma la propia compañía china desde su web.

HONOR ha aprovechado la ocasión para compartir una serie de imágenes que revelan cada uno de los aspectos más importantes del diseño de su móvil plegable que se batirá en duelo con el Galaxy Z Flip 7.

Un momento importante para la marca china, ya que al poco de haber anunciado el HONOR Magic V5, un plegable que lo da todo en el diseño, va a ampliar el catálogo de dispositivos con uno bien interesante.

Sobre todo porque la pantalla externa cubre prácticamente toda la superficie para dejar los huecos para las dos cámaras traseras y los biseles que la rodean. Es un diseño ya imprescindible en este tipo de móviles y así aprovechar bien ese espacio.

Aquí recoge el testigo de Samsung, que este año se ha apresurado a proponer una pantalla externa simplemente igual que la del Motorola Razr 60 Ultra, así que, al menos en este sentido, Honor no podrá hacer tanto daño.

HONOR Magic V Flip2 HONOR

Se puede ver perfectamente la luz flash LED en la parte trasera y el tamaño de los módulos de cámara que son idénticos a los del primer HONOR Magic V Flip.

Cuatro colores para el nuevo móvil plegable de HONOR y entre los que destaca la edición especial de Pro. Jimmy Choo, el famoso diseñador de moda malayo que fue conocido principalmente por sus zapatos de mujer hechos a mano.

HONOR Magic V Flip2 HONOR

Aquí HONOR quiere hilar bien fino con una edición exclusiva y que por las imágenes que ha compartido está repleta de ese efecto "glitter". Es un tipo de móvil concreto para un tipo de público muy afín a la moda y todo lo relacionado.

Por lo que la marca china sabe bien cuáles son las cartas que ha de jugar para atraer a ese público. Las que desconocemos por completo son las especificaciones, así que podría darse alguna sorpresa, sobre todo en las cámaras.

Uno de los aspectos en los que más cojean este tipo de móviles tiene que ver con el poco espacio con el que cuentan, al igual que para la batería. Pero bueno, si ya con el Magic V3 nos dejó boquiabiertos, hay que dejar margen para la sorpresa.

Se espera, según GSMArena, que HONOR comparta algunas de las funciones y especificaciones en los próximos días antes de que llegue el 21 de agosto para el evento de presentación que se celebrará en China.