Google hace oficial al Pixel 10 Pro Fold en un vídeo y confirma el diseño que conocíamos por las filtraciones del plegable

Con el Galaxy Z Fold 7 ya disponible en España, la presentación en días del Pixel 10 Pro Fold va a traer otro plegable bien importante al mercado, aunque Samsung podrá respirar hasta octubre. Ahora Google ha publicado el primer vídeo completo de su móvil plegable.

En su canal Made by Google de YouTube la compañía ha publicado un vídeo corto del dispositivo y, mientras no se comentan ninguna de sus especificaciones, muestra al plegable desde varios ángulos.

El vídeo, según GSMArena, no muestra al dispositivo al completo, pero sí da con la tecla adecuada para demostrar que el plegable de Google va a ser un móvil muy especial.

La jugada de Google va directa hacia el público estadounidense más acostumbrado al iPhone que en España y Europa para indicar que hay mucho más que el móvil estándar y plano que conocemos todos.

Otro importante dato del vídeo es que confirma el diseño de la parte trasera visto en distintas filtraciones al igual que el módulo de cámaras que ha aparecido en otras tantas, así que nos dirigimos al evento Made by Google sabiendo, más o menos, lo que nos encontraremos.

Google Pixel 10 Pro Fold | Open Manuel Ramírez

De los laterales poco se puede ver, ya que simplemente Google no los muestra en el vídeo teaser y se centra en los aspectos visuales que más pueden atraer a un usuario que quiera pasar al siguiente nivel en la experiencia de un dispositivo móvil.

Otra de las curiosidades del vídeo, y justo al poco de que Google troleara a Apple sin nombrar al iPhone, pero con una gran indirecta, es que la banda sonora está compuesta por una versión instrumental de la canción The Next Episode de Dr. Dre & Snoop Dogg.

Google Pixel 10 Pro Fold

No es que sea una mención directa a Apple, pero sí que Google vuelve a desafiarlo de alguna manera con un tema de hip hop que sigue con el hilo conductor de todos esos vídeos en los que se ha enfrentado a los iPhone de forma directa.

Y la voz en off cita que todo se queda en abrir tu móvil al sacarlo de la caja para volver a abrirlo de nuevo porque este es un Pixel 10 Pro Fold, al igual que se puede plegar para cerrarlo.

La cita del Made by Google es para el 20 de agosto para conocer todos los detalles de los Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL. También estarán presentes el Pixel Watch 4 y los auriculares Pixel Buds 2a.