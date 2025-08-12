El Samsung Galaxy S26 Edge ha sido visto con el Snapdragon 8 Elite 2: así rinde el inminente chip flagship de Qualcomm

El Galaxy S26 Edge lleva dos semanas que ha ido apareciendo en distintas filtraciones y ahora ha pasado por Geekbench para confirmar el chip que llevará en sus entrañas: el inminente Snapdragon 8 Elite 2.

El próximo móvil insignia delgado y ligero de Samsung contará con el chip más importante de Qualcomm que llegará para sustituir al actual Snapdragon 8 Elite y que ha demostrado muy bien sus capacidades en el rendimiento y la eficiencia energética.

En GeekBench, el Samsung Galaxy S26 Edge aparece con el identificador SM-S947U, lo que sería como la variante estadounidense del móvil.

GSMArena mantiene que es el primer benchmark del próximo chip flagship de Qualcomm, aunque hay que ponerlo en perspectiva, ya que el Galaxy S26 Edge sería una unidad de preproducción, por lo que las puntuaciones serían mayores en la versión final que llegue al usuario.

Si ya es interesante que aparezca el Galaxy S26 Edge de nuevo, más lo es el inminente chip por el que los diferentes fabricantes se batirán en duelo para ser los primeros en incluirlo en sus próximos buques insignia.

Galaxy S26 Edge en el benchmark Geekbench GSMArena

Entrando en detalle, el Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 se caracterizará por ocho núcleos con dos cores principales que alcanzan los 4.74 GHz y seis dedicados al rendimiento a una velocidad de reloj de 3.63 GHz.

Las frecuencias de la CPU son más altas que en el Snapdragon Elite con sus 4.32 GHz y 3.53 GHz. Un reporte del mes pasado sugiere que Qualcomm está probando el Snapdragon Elite 2 con una velocidad de reloj de hasta 4.6 GHz en la versión estándar, mientras que alcanzaría los 4.74 GHz en la versión Galaxy.

Cada año Samsung ha logrado que la compañía estadounidense de semiconductores hile un chip "For Galaxy" con un poco más de rendimiento que la versión estándar que suelen utilizar otros fabricantes. Xiaomi sí que ha podido tener uno confeccionado para sus intereses con su último buque insignia.

El Samsung Galaxy S26 Edge ha alcanzado los 3.393 puntos en la prueba de un único núcleo y 11.515 puntos en la de múltiples cores. Son unas puntuaciones mayores que el Galaxy S25 Edge que alcanzó los 3.131 y 9.391 puntos respectivamente.

Lo que significa que gana un 8 % y un 22 % respectivamente en las dos pruebas de los núcleos, así que va camino de convertirse en un prometedor flagship de la familia Galaxy S26.

Del chip Snapdragon 8 Elite 2 sabemos que se lanzará el próximo mes, así que se dará el escopetazo de salida para los próximos móviles de fabricantes como Xiaomi, OnePlus y otros.