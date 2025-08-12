Google integraría un foro de la comunidad de jugadores en la Play Store: estas imágenes revelan cómo funcionaría

La Google Play Store cuenta con la posibilidad de obtener todo tipo de premios para usarlos en sus cientos de juegos. Y por aquí va un poco el próximo y gran despliegue de Google en su tienda de apps y juegos: que funcione también como un foro para la comunidad de jugadores.

Y el objetivo es atraer a todos esos gamers que en vez de pasar su tiempo frente a una consola o un PC lo hacen con un móvil para disfrutar de juegos como Fortnite, Roblox o Garena Free Fire.

Por lo que el móvil se convierte en su plataforma de elección, así que la jugada de Google, en la que lleva ya trabajando un tiempo, le puede salir muy bien, ya que es el "Steam" desde el que se descargan sus juegos, obtienen premios que consumen ingame o los actualizan.

Desde hace meses han ido apareciendo pistas sobre la nueva función de foro de la Google Play Store y el objetivo es que se puedan compartir trucos, hacer preguntas y comenzar discusiones.

Ya en abril, según descubrió Android Authority, aparecieron líneas de código en las que se podía leer que los usuarios podrían crear y borrar publicaciones al igual que añadir comentarios y reacciones en una comunidad presente en la Google Play Store.

La interfaz de likes, comentarios y publicaciones del foro de la Play Store Android Authority

En junio, en otro despiece de la APK de la Play Store, aparecieron otras líneas en las que se dibujaba lo que es todo un foro y como los usuarios serían capaces de ver su comunidad y los participantes.

Google incluyó tres enlaces URL que llevarían al usuario a las directrices de contenido, la publicación en el foro y las reacciones de foro. Los enlaces no están disponibles todavía, pero definen totalmente la experiencia de un foro.

Y ahora, con la versión v47.4.31-31 de la Google Play Store, se ha podido activar la interfaz del foro de comunidad de Google Play Games que se puede ver en una serie de capturas de pantallas.

En la sección de mis apps y dispositivos aparece "Tus contribuciones" y muestra los me gustas, comentarios y publicaciones. La descripción muestra perfectamente su funcionamiento: "Comparte trucos de juegos, haz preguntas y entra en discusiones. Muestra tu apreciación para ayudar a que los comentarios y publicaciones sean más visibles".

Dos capturas de la interfaz del foro de la comunidad de jugadores de la Play Store Android Authority

Este foro de comunidad de gamers podría formar parte del plan de Google de convertir a la Play Store en un hub para jugadores. Y el acierto sería total si lleva el foro a Play Games para PC, ya que cubriría un amplio abanico de plataformas de juegos y foros.

A Google todavía le queda anunciar esta nueva función de foro de comunidad de jugadores en la Play Store. Lo que se desconoce es si pretende lanzar esta funcionalidad bajo una marca nueva o simplemente lo deja con un nombre más básico.