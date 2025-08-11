Se desvelan los primeros datos de Android 17: todo lo que se sabe por el momento y cómo se llamará la nueva versión

Google lanzó oficialmente Android 16 el pasado mes de junio, y tanto los Google Pixel como otros dispositivos Android ya pueden actualizar a esta nueva versión del sistema.

Se trata de una actualización que no llega para romper con Android 15, sino más bien para pulir sus detalles, siendo algunas de sus novedades más destacadas las notificaciones que se actualizan en directo con una línea de tiempo, o bien la protección avanzada.

Además, también se espera que haya algunos cambios que vayan llegando de forma progresiva en versiones posteriores del software, pero previas a Android 17.

De hecho, se espera que esta futura actualización del sistema operativo sea presentada directamente el próximo año 2026.

Por el momento, apenas se conoce información sobre esta futura versión de Android, más allá de algunas funciones que a los usuarios nos gustaría que Google integrase en su software.

Sin embargo, parece que justo ahora se están empezando a filtrar algunos de los primeros datos de Android 17, aunque la gran mayoría de móviles ni siquiera hayan actualizado todavía a Android 16.

Una de las primeras informaciones que habría salido a la luz sobre Android 17 es el nombre que la compañía le habría puesto.

A cada nueva versión de Android, Google suele darle un nombre, de forma que sea más sencillo identificarla, más allá de lo que es la versión numérica.

Si algo tienen en común todos estos nombres es que Google siempre utiliza un dulce o un postre para ello, lo que ha dado lugar a versiones tan icónicas como Android 4.4 KitKat o Android 8 Oreo.

Android 15 recibió el nombre de Vanilla Ice Cream, mientras que Android 16 ha vuelto a comenzar por el principio del alfabeto llamándose Baklava, un postre de origen otomano.

Ahora, con Android 17, que se espera que llegue el próximo 2026, a la compañía le tocaría utilizar la letra C, y según recoge Phonearena, a nivel interno se estarían refiriendo a esta versión como Android 17 Cinnamon Bun. La traducción al español de este postre sería la de rollo de canela.