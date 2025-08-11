La carga y batería del Pixel Watch 4 cambian para siempre: por fin Google mejora la peor experiencia de su reloj

La semana pasada se filtraron las especificaciones y aspectos más importantes del Pixel Watch 4, aunque se dejó para hace justo dos días otra filtración que da todos los detalles sobre la experiencia de carga, al igual que una mejor batería.

La batería no ha sido la mejor en los Pixel Watch y ahora es el momento de mejorarla en el próximo Pixel Watch 4. Un reloj que seguirá con el mismo chip de Qualcomm del Pixel Watch 3, pero que quiere afrontar de otra forma la experiencia de la batería.

Con el nuevo Quick Charge Dock de Google, la compañía espera mejorar un 25 % la carga de su reloj y mejorará la interfaz en la pantalla con toda la información necesaria. Lo que significa que no solo será más rápido cargar el Pixel Watch 4, sino que la pantalla mostrará información realmente útil.

Aquí Google incluso resalta que el nuevo sistema de diseño redefine la interfaz para que sea más expresiva, colorida y personalizada.

Se incluye también la detección de humedad con los contactos de carga que se visualizan de una mejor forma. Las dos protuberancias, según recoge 9to5Google, de esta tecnología estarían incluidas dentro del recorte del altavoz.

Pixel Watch 4 Reddit

Sobre el aumento de la batería, el modelo de 41 mm llega a las 30 horas de vida, mientras que el modelo de 45 mm alcanza las 40 horas (El Pixel Watch 3 se quedaba en las 24 horas). Para entender mejor todas las novedades de la experiencia de batería y carga:

La carga es mucho más rápida.

Mejor interfaz cuando carga.

Mayor vida de batería.

Detección de humedad.

Pixel Watch 4 Reddit

En la filtración se deja caer que el Pixel Watch 4 está equipado con un sensor Gen 3 que mejora la precisión de la monitorización de la actividad.

Y en las imágenes filtradas, supuestamente usadas para entrenar a los comerciales, del Pixel Watch 4 se puede leer "Premium crafted design" para definirlo con: "Se introduce la próxima era del diseño 3D moldeado por agua con el primer vidrio de cubierta curvado y abovedado 3D de su tipo, que permite que la pantalla se extienda más hacia el borde que nunca antes".

Lo que significa que el diseño, que sorprendió a todos con el primer Pixel Watch, se lleva al límite y esa especie de esfera que recorre todo el cuerpo del reloj. Y aquí los biseles pasan casi por desaparecer para que sea lo más llamativo del diseño y que pudimos ver estos días atrás en una filtración con tres vídeos de los dispositivos Pixel.

Otra de las diapositivas filtradas indica que el Pixel Watch 4 se ha diseñado con Gorilla Glass para mejorar su resistencia y así seguir al anterior que se caracterizaba por Corning Gorilla Glass 3D personalizado.