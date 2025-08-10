Di adiós al aburrimiento durante este verano: motivos por los que deberías buscar un proyector que tenga Android TV

En plena época estival en España, y siempre que la temperatura lo permita, se suele tender disfrutar de los espacios exteriores, desde patios hasta terrazas y jardines.

Los afortunados que tienen esto en sus viviendas pueden usar estos espacios a diario, y los que no, pueden aprovechar los espacios públicos.

En ambos casos podemos utilizar estos lugares para, además, disfrutar de una sesión de cine con nuestros amigos o familiares, para lo cual un proyector sigue siendo la mejor opción.

Hay muchos modelos de diferentes tipos, pero es muy conveniente que usen el sistema operativo de Google, Google TV o, en todo caso, la versión anterior, Android TV.

Más allá de una simple pantalla, estos dispositivos integran la inteligencia de una smart TV en un formato portátil y adaptable, abriendo un gran abanico de posibilidades.

Portabilidad

Una de las funciones más importantes de un proyector, y que lo aleja de los televisores, es su fácil transporte.

Al tener un tamaño compacto, es posible llevarlos a sitios al aire libre, o a casa de amigos donde celebrar una maratón de nuestra serie favorita.

El proyector ViewSonic M1 Max. ViewSonic Omicrono

Hay incluso modelos con batería integrada, que nos permiten usarlos alejados de una instalación eléctrica.

Memoria interna

Como se usa un sistema operativo completo, podemos instalar y utilizar las aplicaciones que queramos pero, en muchas ocasiones, eso requiere de una conexión WiFi.

Proyector Starfish. ETOE Omicrono

No obstante, podemos usar las opciones de descarga de las plataformas para poder ver el contenido sin conexión a Internet. O directamente copiar nuestros archivos de vídeo en la memoria interna.

Eso sí, si vamos a descargar mucha cantidad de datos, por ejemplo, temporadas enteras de una serie, quizás necesitemos más espacio.

Es posible conectar un pen drive al puerto USB a muchos de estos proyectores, a modo de disco duro, y lanzar desde ahí los vídeos.

Chromecast

En el caso de que tengamos una conexión WiFi disponible, porque estemos en el patio de una casa, por ejemplo, podemos usar la opción de Chromecast desde el móvil.

Proyector MoGo 3 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Esto permite no tener que configurar nada en el proyector y usarlo simplemente como una pantalla externa del teléfono.

Si lanzamos el contenido desde el mismo, es posible controlarlo también desde ahí, a modo de control remoto, aunque muchos proyectores tienen su propio mando a distancia.

Altavoces integrados

Los proyectores suelen tener un sistema de altavoces lo suficientemente buenos como para poder ver una película, lo que evita tener que usar otros aparatos.

Con todo, si queremos una mejor experiencia, podemos vincular altavoces bluetooth dado que el sistema operativo es Android.

Esto permitirá aumentar la potencia del sonido y, además, permitir sentarnos más lejos sin miedo a no enterarnos de algo. Y si hay gente alrededor hablando no nos molestará tanto.

Gran tamaño

Dado que en estas fechas es común quedar con amigos en grupo, o con la familia, el que podamos usar una pantalla proyectada de 100 pulgadas o más nos permitirá que un gran grupo pueda disfrutar de la experiencia.

Anker Nebul 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aquí entra en juego el modelo de proyector, y la resolución también afectará a la calidad de visionado, pero desde luego será mucho más cómodo que compartir una tablet o un ordenador, incluso que un televisor.

Especial importancia tiene esto en eventos deportivos, cuando se juntan muchas personas para ver un partido de fútbol, unos juegos de gran nivel o cualquier otro evento. Y lo mejor es que se puede usar la cuenta de cualquiera de ellos en apps como Dazn, Movistar+, etc.

Empieza el juego

Pero no sólo podemos usar un proyector para el streaming de vídeo. También podemos usarlo para el streaming de música, hacer uso de otras apps o... jugar.

Una de las ventajas de Android TV es su compatibilidad con miles de juegos que pueden ser usados con un mando bluetooth, convirtiendo cualquier espacio, de interior o exterior, en una sala de juegos.

Anker Nebul 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y lo mejor es que, si se necesita ese espacio para otra cosa, podemos montar el proyector en otro lado y seguir jugando ahí.

Es crucial, para este uso considerar modelos con baja latencia de entrada (input lag), una característica cada vez más común en proyectores diseñados también para el gaming.

Con Android TV, además, se tiene acceso a plataformas de juego en la nube como GeForce NOW, permitiendo disfrutar de un extenso catálogo de juegos de alta calidad sin necesidad de una consola o un PC de última generación.

Perfecto para los peques

Más allá de su uso para ver dibujos animados o películas infantiles, una pantalla gigante se puede convertir en un lienzo interactivo.

El acceso a la tienda de aplicaciones de Android abre la puerta a un universo de apps educativas que, proyectadas en gran formato, capturan la atención de los niños de una forma muy eficaz.

Podemos proyectar cuentos interactivos, utilizar fondos animados para crear atmósferas mágicas para juegos o sesiones de lectura, etc.