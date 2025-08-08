Los vídeos filtrados del Pixel 10 Pro,10 Pro Fold y Pixel Watch 4 que muestran la sofisticación en el diseño de Google

Esta semana han surgido varias filtraciones con imágenes de los móviles de la serie Pixel 10 que se presentarán el 20 de agosto en el Made by Google. Hoy es el turno a tres vídeos del Pixel 10 Pro, Pixel Watch 4 y Pixel 10 Pro Fold.

Tres vídeos que dibujan perfectamente cada uno de los detalles más importantes del diseño, aunque el gigante tecnológico sigue con el mismo lenguaje para que se aprecien pocos cambios.

Un diseño continuista, pero muy efectivo al ser un sello de identidad propio y único frente al resto de competidores que buscan la forma de distanciarse del resto.

El Pixel 10 Pro Fold, aunque no se podrá comprar hasta octubre, es el primero que aparece en un video para mostrar los detalles del sistema de pliegue y cómo se va abriendo para formar la pantalla interna con unos biseles bien visibles.

Las esquinas redondeadas son otras de las características del plegable de Google que aparece de forma majestuosa al final del vídeo cuando queda medio plegado verticalmente con el módulo de cámaras formado por dos cápsulas que guardan las diferentes cámaras.

El Pixel 10 Pro aparece en el segundo vídeo para mostrar que el módulo de cámaras no sobresale tanto al fijar el plano cercano en el lateral, y ese acabado en mate que le da un sofisticado toque premium a todo el conjunto.

Esta semana ya le hemos podido ver en una filtración, aunque no en movimiento como ahora para uno de los móviles más atractivos del año y que sigue manteniendo ese módulo de cámaras tan peculiar en la trasera.

El tercer vídeo para el Pixel Watch 4 y en el que se puede apreciar algunos de los mejores detalles del diseño del reloj de Google como es su esfera giratoria en el lateral, su forma redondeada desde todo ángulo o cómo el chasis de metal se funde con la pantalla.

Un reloj inteligente que sigue con el mismo lenguaje de diseño, pero que se viste de la mejor forma para este año y ser otro de los protagonistas del evento Made by Google que se celebrará justo en 12 días.

Google Pixel 10 Pro Evan Blass

No todo será hardware en el Pixel Watch 4, y justamente hoy hemos conocido que Gemini estará plenamente integrado, y que, según Android Police, otro de los beneficios de adquirir alguno de los móviles de Google será el año gratuito de Google AI Pro.