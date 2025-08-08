Lo nuevo de Samsung lleva Gemini a uno de sus mejores auriculares: "ahora se puede activar solo con un toque"

Samsung cuenta con una gran cantidad de dispositivos en su catálogo en España, desde smartwatches hasta tablets, pasando por televisores y anillos inteligentes e incluso aspiradores.

Una variedad que hace que se posicione como una de las marcas más conocidas y populares en nuestro país, sin olvidarnos, por supuesto, de los smartphones, donde es uno de los líderes del mercado, con el Samsung Galaxy S25 Ultra como su buque insignia.

Los smartphones de la compañía funcionan como eje central a la hora de controlar el resto de aparatos de su ecosistema, ya sea domótica u otros dispositivos.

En lo que a software se refiere, One UI 8 es su capa de personalización, y esta nueva versión, con Android 16, ya está llegando a algunos móviles de la marca.

Sin embargo, lo que se está actualizando ahora mismo son los auriculares de la compañía, los Samsung Galaxy Buds 3.

Se trata de los auriculares que la compañía coreana lanzó el pasado año 2024 y que llegaron con un diseño renovado, con una forma que hace que sean más fáciles de agarrar.

Samsung ha liberado una actualización para estos auriculares gracias a la cual permite utilizar Google Gemini como asistente predeterminado, permitiendo usarlo mediante comandos de voz.

El requisito para poder utilizar esta función en los Galaxy Buds 3 es que el móvil con el que estén emparejados, que es el que realizará el procesado, debe contar con OneUI 8 corriendo bajo Android 16.

La opción para configurar el asistente digital aparecerá en la sección de Controles de voz, dentro de la app de Galaxy Wear, desde la que se gestiona lo relacionado con su uso.

Parece que la aplicación pronto se actualizará para añadir soporte para más dispositivos, y con la llegada de One UI 8 a más móviles, pronto habrá cada vez más smartphones compatibles con el uso del asistente.