Todo lo que sabemos del Galaxy S25 FE al haberse filtrado la fecha de lanzamiento del próximo móvil de Samsung

El Galaxy S25 FE ha ido apareciendo estos últimos días para ir calentando su lanzamiento para el mes de septiembre, según sabemos en una nueva filtración.

El 19 de septiembre habría sido la fecha elegida por Samsung para la presentación del Fan Edition de la serie Galaxy S25 que este año ha sumado otro dispositivo, el delgado S25 Edge.

Justo una semana antes que el Galaxy S24, que fue lanzado el 3 de octubre del año pasado, se desconoce si realmente el 19 de septiembre se refiere a su lanzamiento o a la fecha en la que se distribuirá a los usuarios que lo han adquirido.

Se espera que el S25 FE en Corea alcance los 620 euros al cambio, aunque habrá que esperar a cómo se traslada el coste a España y otras regiones de Europa.

El Galaxy S24 FE se lanzó en España por 749 euros la variante de 128 GB y 819 euros para la de 256 GB, por lo que la jugada parece que seguirá siendo la misma según recoge la nueva filtración, o que se incremente algo su precio.

Samsung Galaxy S25 FE

El Galaxy S25 FE, según las últimas filtraciones, se caracterizaría por su chip Exynos 2400 como una leve mejora comparado al Exynos 2400e del S24 FE.

Su pantalla AMOLED sería de 6,7 pulgadas con resolución 1.080 x 2.340 con una tasa de refresco de 128 Hz y Gorilla Glass Victus para protegerlo de caídas y golpes.

La configuración triple de cámaras en la trasera está compuesta por una principal de 50 Mpx con apertura f/1.8 y OS, una ultra gran angular de 12 Mpx f/2.2 y un teleobjetivo de 8 Mpx f/2.4 con zoom óptico 3x.

En el frontal, según GSMArena, montaría una cámara de 12 Mpx y el resto de especificaciones pasan por una batería de 4.500 mAh con soporte para carga rápida por cable de 45 W e inalámbrica de 15 W. Tendría unas medidas de 161,3 x 76,6 x 7,4 mm y un peso de 190 g.

IP68 para protegerlo del polvo y agua y un dato importante en el software: sería lanzado con One UI 8 basado en Android 16. Una actualización que se ha retrasado para los Galaxy S25 del mes de agosto al de septiembre, según lo anunciado por Samsung hace un par de días.

Un móvil de la serie Galaxy S25 que será más corto, estrecho, delgado y más ligero que su predecesor, aunque su batería es más pequeña con 200 mAh menos que el S24 FE que se lanzó el año pasado en España.