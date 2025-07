El Google Pixel más esperado en España se filtra: revelado el plegable que puede poner las cosas difíciles a Samsung

Ya queda menos para la presentación oficial de los Pixel 10 de Google, con el evento Made by Google previsto para el mes que viene; sin embargo, el evento tendrá pocas sorpresas que revelar.

Desde hace meses ya tenemos una buena idea de cómo serán los nuevos móviles de Google, gracias a la gran cantidad de filtraciones del Pixel 10, tanto en lo que respecta al apartado técnico como de diseño.

La cosa ha llegado a un extremo tal que la propia Google ha enseñado el Pixel 10 Pro. Pero aún quedaba un dispositivo que era un misterio, más o menos: el Pixel 10 Pro Fold, el plegable de la gama que ahora se ha filtrado.

En esta ocasión, ha sido Android Headlines la que ha publicado las imágenes renderizadas del Pixel 10 Pro Fold; las imágenes parecen oficiales y probablemente serán usadas para las tiendas y páginas web oficiales.

Esta filtración nos sirve para confirmar que el modelo plegable tampoco traerá novedades en el diseño respecto a la pasada generación; por lo tanto, todos los modelos de la gama serán idénticos a sus equivalentes en la gama Pixel 9.

Google Pixel 10 Pro Fold Android Headlines El Androide Libre

Eso no significa que no vaya a haber novedades; de hecho, el modelo Fold es el que irónicamente más cambios puede traer además de los que ya sabíamos, como el nuevo procesador Tensor G5 que no está fabricado por Samsung por primera vez.

Según la filtración, las pantallas del Pixel 10 Pro Fold serán más grandes, con el panel exterior alcanzando las 6,4 pulgadas frente a las 6,3 pulgadas del Pixel 9 Pro Fold.

Sin embargo, esta diferencia se debe a una reducción en los bordes de la pantalla y una mejora en la bisagra, ya que el dispositivo en sí será exactamente igual de grande que el modelo anterior.

Otro detalle que será mejorado es la batería, y aquí es donde Google puede demostrar que está a la altura de Samsung, que se ha vuelto a convertir en la referencia del sector con el nuevo Galaxy Z Fold 7.

Y es que la batería del Pixel 10 Pro Fold será de 5.015 mAh, convirtiéndose en uno de los plegables con mayor batería del mercado; de hecho, tiene una capacidad muy cercana a la del Pixel 9 Pro XL, y es un 8% más grande que la del Pixel 9 Pro Fold.

Sumado a eso, el Pixel 10 Pro Fold se cargará más rápido, aunque sólo un poco, con una carga rápida de 23 W por cable; además, será compatible con la carga inalámbrica Qi2 de hasta 15W, aunque sin imanes.

Las últimas novedades tienen que ver con el color; el Pixel 9 Pro Fold estaba disponible únicamente en color blanco o negro, pero con esta generación se podrá obtener en color Jade (verde) o Moonstone (gris).

Y ahora llega la gran duda: ¿llegará el Pixel 10 Pro Fold a España? Hasta ahora, Google ha evitado lanzar su plegable en todos los mercados, para alegría de Samsung; por el momento, no sabemos si eso cambiará con el nuevo modelo, pero lo que está claro es que es cada vez más deseado en España.