Revolución en el Pixel Watch 4: Google por fin cambia lo peor que tiene su reloj inteligente

Ya está confirmado que dentro de un mes se celebrará el evento Made by Google 2025, en el que la compañía presentará su nueva gama de dispositivos Pixel; pero aunque los Pixel 10 serán los grandes protagonistas, no serán los únicos.

Y es que no podemos olvidarnos de que Google también presentará nuevos dispositivos wearables, incluyendo una nueva generación de los Pixel Watch; ahora bien, no culpamos a los lectores que no estén muy interesados.

No en vano, las primeras filtraciones revelaron que los Pixel Watch 4 supondrán una mera evolución respecto a los Pixel Watch 3; usarán el mismo procesador Snapdragon, y el diseño será prácticamente idéntico. Pero pese a eso, hay motivos para emocionarse.

Y es que las últimas filtraciones apuntan a muy buenas noticias y a más cambios de los que esperábamos; de hecho, Android Headlines reporta que Google por fin va a solucionar el gran problema de los Pixel Watch: su reparabilidad.

En efecto, el Pixel Watch 4 podrá ser reparado, sus componentes se podrán separar e intercambiar por otros nuevos, como por ejemplo, el cristal; y parece mentira que Google haya tardado cuatro generaciones en darnos esto.

El diseño del Pixel Watch, basado en un gran cristal curvo que da la impresión de una pantalla mayor de lo que es en realidad, fue rompedor en un sector repleto de clones del Apple Watch; sin embargo, este diseño tiene un gran inconveniente: no se puede reparar.

Pixel Watch 3 Chema El Androide Libre

Tanto si el cristal se rompe, como si un componente interno falla, la única solución es cambiar todo el reloj; no puede ser reparado ni siquiera por el servicio técnico oficial de Google, y la única opción si está en garantía es que nos den uno nuevo.

Ni que decir tiene que eso es algo ridículo, especialmente para una compañía que presume tanto de ecologismo como Google; cada Pixel Watch vendido hasta ahora terminará como basura electrónica.

En cambio, el Pixel Watch 4 podrá ser reparado con piezas oficiales, incluyendo el cristal, que es la parte que más riesgo tiene de romperse; lo llamativo es que Google ha conseguido esto manteniendo el mismo diseño general del dispositivo.

Es una buena noticia que Google haya invertido el tiempo de desarrollo del nuevo Pixel Watch 4 en mejorar su reparabilidad, como también lo es que este cambio no traiga una subida de precios.

Y es que la otra gran filtración de los últimos días, publicada por Dealabs, es la lista de precios del Pixel Watch 4 en todas sus versiones; los precios publicados son los que tendrán en Francia, por lo que podemos esperar los mismos en España.

Tamaño Versión WiFi Versión 4G + WiFi 41 mm 399 € 499 € 45 mm 449 € 549 €

Según la filtración, no habrá cambios en los precios del Pixel Watch; por lo tanto, el modelo más básico del Pixel Watch 4 partirá de los 399 euros, exactamente el mismo precio que el Pixel Watch 3.