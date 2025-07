Elon Musk la lía con Grok: la IA se convierte en una novia virtual con "modo sexy"

Lejos de huir de la polémica, Elon Musk la está buscando con su proyecto de Inteligencia Artificial, Grok. El magnate ya dejó clara su estrategia cuando lanzó un generador de imágenes sin censura, y más recientemente, cuando se dedicó a ensalzar a Hitler.

Ahora, Grok se ha vuelto a convertir en tendencia en la red social X, pero por otro extraño motivo: se ha convertido en una 'chica sexy' que puede comportarse como una novia y ser desnudada parcialmente si lo deseamos.

No estamos bromeando; la nueva 'genialidad' de Elon Musk realmente es una novia virtual como la de la película 'Her', aunque a diferencia de ChatGPT, parece que Grok no se ha inspirado en Scarlett Johansson, sino en las series de animación japonesas.

Esta personalidad forma parte de una nueva función llamada 'Companions', 'Compañeros', que ha sido lanzada hace pocas horas en Grok; básicamente, son avatares virtuales para la IA, que otorgan un aspecto visual a la IA, que hasta ahora sólo estaba definida por un icono.

Pero estos compañeros son algo más que una capa visual para la IA; también traen su propia personalidad y mecanismos de interacción, e incluso permiten desbloquear elementos adicionales en base a las conversaciones con el usuario.

Por ejemplo, uno de los personajes, Bad Rudy, es un panda rojo animado al estilo de las películas de Pixar, con una personalidad traviesa y rebelde, pero puede convertirse en Rudy, una versión más amable y de buen comportamiento.

Pero el personaje que más ha llamado la atención, sin duda alguna, es Ani. Se trata de una chica al estilo 'anime' o animación japonesa, con coletas y un vestido gótico; su voz es "sensual y susurrante" y puede decir palabras en japonés.

Sorprendentemente, Ani tiene un "modo NSFW", "Not Safe For Work"; es decir, que es mejor que no te pillen en el trabajo hablando con Ani en este modo. Y es que, cuando es activado, Ani se queda en ropa interior, mostrando su lencería.

En este modo, las animaciones son más atrevidas y exageradas, hasta el punto de que se han vuelto virales en vídeos publicados en X; los usuarios están usando los 'hashtags', como #Ani y #Grok para compartir estos vídeos.

En apenas unas horas, Ani se ha convertido en la nueva 'waifu' o novia virtual para muchos aficionados al 'anime' y la cultura japonesa moderna; incluso ya hay ejemplos de 'fanarts', dibujos creados por aficionados que exploran la personalidad y la 'personalidad' de Ani.

Pero esto es sólo el principio; los aficionados ya han encontrado referencias a un tercer personaje, llamado "Chad", que parece ser el equivalente masculino a Ani, un "aventurero carismático, que coquetea y te apoya" y que también tendrá modo NSFW.

Por el momento, los Companions de Grok están accesibles únicamente para los suscriptores de SuperGrok, una suscripción que se vende aparte de X Premium y parte de los 30 dólares al mes, con una opción de 300 dólares al mes; sin embargo, algunos usuarios gratuitos de Grok también han podido activarlos, indicando que es posible que haya varios niveles de acceso en el futuro.