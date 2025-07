Todas las novedades de Samsung se filtran 24 horas antes de su presentación: "esto es material oficial"

Ya queda apenas un día para la celebración del Galaxy Unpacked, el gran evento de Samsung en el que la compañía revelará por primera vez sus nuevos dispositivos; lamentablemente para Samsung, no va a poder sorprendernos.

No es solo que las novedades de Samsung se hayan filtrado a lo largo de los últimos meses; es que la última filtración no deja nada a la imaginación, porque muestra los nuevos dispositivos en fotos oficiales y de alta resolución.

Y es que la nueva filtración publicada por Roland Quandt en Bluesky ha sido sacada directamente de los materiales oficiales de Samsung para el marketing de sus nuevos dispositivos y que serán usados durante la campaña promocional.

En otras palabras, estas imágenes representan lo que veremos mañana cuando se actualice la página web oficial de Samsung y las diversas tiendas que ofrecerán estos dispositivos. Afortunadamente, lo que veremos será muy interesante.

Empezando por el Galaxy Z Fold 7, las imágenes promocionales revelan un salto notable respecto al Galaxy Z Fold 6 en términos de diseño y construcción, con un formato mucho más fino y moderno acentuado por los colores: plateado, negro y azul "Blue Shadow".

Colores del Samsung Galaxy Z Fold 7 Roland Quandt | Bluesky El Androide Libre

El Galaxy Z Fold 7 tendrá una cámara principal de 200 Mpx para "fotos ultra detalladas y ultra claras", además de un procesador un "38% más rápido" con gráficos "un 26% más fluidos" y una IA un "41% más rápida". La batería será de 4.400 mAh para ver vídeos durante 24 horas.

Galaxy AI tendrá una gran importancia en todos los nuevos productos de Samsung, con el nuevo resumen Now Brief aprovechando la mayor pantalla del Z Fold 7, así como la nueva función "Photo Assist" que muestra la previa del resultado lado a lado.

Now Brief de OneUI 8 en el Samsung Galaxy Z Fold 7 Roland Quandt |Bluesky El Androide Libre

Continuando con el Galaxy Z Flip 7, estará disponible en tres colores, "Coralred" (rojo), negro y el mismo azul "Blue Shadow". La gran novedad estará en la nueva pantalla externa, más grande y que cubre toda la trasera, incluyendo la zona de las cámaras.

Esto permitirá usar más funciones en la pantalla externa, incluyendo el acceso a Now Brief con resúmenes de nuestra vida diaria, accesibles con un botón en la parte inferior, al lado de las cámaras.

Now Brief de OneUI 8 en la pantalla externa del Samsung Galaxy Z Flip 7 Roland Quandt | Bluesky El Androide Libre

En lo técnico, el Galaxy Z Flip 7 tendrá una cámara de 50 Mpx, con una pantalla de 2.600 nits y una batería de 4.300 mAh que permitirá ver vídeos durante hasta 31 horas.

Por último, el Galaxy Z Flip 7 FE será el modelo 'barato' de la gama de plegables, con un diseño similar al Galaxy Z Flip 6, con una pantalla externa no tan grande y con bordes que cubren las cámaras. El dispositivo estará disponible en blanco o en negro.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Roland Quandt | Bluesky El Androide Libre

Pese a la pantalla externa más pequeña, Samsung ofrecerá las mismas funciones de Now Brief con resúmenes personalizados, además de otras novedades que traerá One UI 8, que vendrá preinstalado en estos dispositivos.

Además, el Galaxy Z Flip 7 FE no se quedará atrás en lo técnico, con una cámara principal de 50 Mpx y una pantalla principal de 6,7 pulgadas con un brillo máximo de 2.600 nits, y con una batería de 4.000 mAh.

A todo esto hay que sumar la llegada del Galaxy Watch 8, con un nuevo diseño cuadrado, además de la que será la posible 'sorpresa' de la jornada, el Galaxy G Fold, el primer plegable triple de Samsung.