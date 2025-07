El Galaxy Z Flip 7 se filtra en vídeo por primera vez: Samsung prepara un gran salto con una pantalla externa brutal

Ya queda muy poco para la celebración del Galaxy Unpacked; el próximo 9 de julio, Samsung presentará su nueva gama de móviles plegables en Nueva York, en el que, probablemente, será el evento más importante de la historia de estos dispositivos.

Y es que Samsung no solo prepara grandes novedades en sus dos productos originales de la gama en España, sino que probablemente presentará dos nuevos modelos más, un plegable 'barato' y su primer plegable triple con una configuración muy diferente a la que esperábamos.

En medio de todo esto, es comprensible que nos hayamos olvidado un poco del Galaxy Z Flip 7, pero no deberíamos; este modelo también traerá importantes cambios respecto al Galaxy Z Flip 6, que lo van a hacer incluso más atractivo.

Ahora, un vídeo publicado en la red social X revela hasta qué punto el Galaxy Z Flip 7 representará un salto adelante para cualquiera que busque un plegable de tipo concha; que, recordemos, son los más populares por ahora por su relación calidad/precio.

El vídeo ha sido publicado por la cuenta @andrei_eclynoh en X, pero lamentablemente, ha sido borrado por completo de la red social, tal vez porque mostraba demasiados detalles de un dispositivo que no ha sido lanzado aún al mercado.

Capturas de un vídeo filtrado del Samsung Galaxy Z Flip 7 andrei_eclynoh | X El Androide Libre

Afortunadamente, algunos medios como SamMobile han conseguido hacer capturas del vídeo antes de que fuese eliminado, y revelan la gran novedad del Galaxy Z Flip 7: la gigantesca pantalla externa, que cubre absolutamente toda la trasera del dispositivo.

Eso significa que la pantalla también cubre la zona de las cámaras y el flash, aunque evidentemente, no es usable en esa parte; pero eso ya es suficiente para mejorar enormemente el potencial de esta pantalla externa.

Hasta no hace mucho, la pantalla externa era algo inútil y no servía para mucho más que para leer notificaciones y usar un par de apps adaptadas; pero con esta pantalla más grande, la experiencia no difiere mucho de la de un smartphone convencional.

Las capturas muestran cómo la pantalla externa podrá tener widgets, con accesos directos a funciones básicas como la alarma o la grabadora de sonido, aunque también se espera que tenga su propia pantalla de inicio con acceso a nuestras apps.

La ventaja de contar con una pantalla que cubre toda la parte trasera es obvia cuando nos fijamos en el reloj, que se encuentra en una zona que, en el Galaxy Z Flip 6, no puede ser usada por el sistema operativo.

Aunque la diferencia de tamaño respecto a la pantalla externa del Galaxy Z Flip 6 no es muy grande (6,9 pulgadas frente a 6,7 pulgadas), la reducción de los bordes y la expansión por la zona de las cámaras es suficiente para obtener un resultado muy diferente.

A todo esto, hay que sumar que el Galaxy Z Flip 7 será más fino y ligero, con un grosor 0,8 mm menor cuando está cerrado y 0,4 mm cuando lo abrimos en comparación con el Galaxy Z Flip 6.