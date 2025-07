Tengo un Tesla Model Y y he sido el primer español en probar el Xiaomi YU7: "Es mucho más que su rival chino"

En el viaje que pude realizar la semana pasada de España a China para asistir a un gran evento de presentación de Xiaomi en Pekín, tuve la oportunidad de conducir el Xiaomi YU7.

Está claro que este coche supone un antes y un después no sólo para la compañía, sino también para el sector de la automoción en su país, por el éxito que ha tenido a la hora de reservar pedidos.

Como dueño de un Tesla Model Y no he podido menos que comparar ambos coches, tanto en enfoque como en sensaciones, aunque no haya podido conducir mucho el vehículo de Xiaomi

Una de las aspiraciones de Xiaomi es que el YU7 sobrepase en ventas al Model Y, como el Xiaomi SU7 ha llegado a superar en ventas al Tesla Model 3.

Para ello la marca ha decidido implementar una política de precios extremadamente agresiva, lo que incluso ha posicionado al Xiaomi YU7 en el mismo rango de coste que el Model Y.

El modelo base del Xiaomi YU7 parte de los 253.500 yuanes, unos 30.200 euros al cambio. El Tesla Model Y parte en China de los 263.500 yuanes, 31.200 euros al cambio.

La diferencia es mínima, pero la suficiente como para poder decir, sin exagerar, que el coche de Xiaomi no es sólo más completo en la mayoría de apartados, sino también más económico.

Diseño y acabados

Lo primero que llama la atención cuando nos subimos al YU7 es que, pese a que es un coche moderno y tiene una estática aceptablemente minimalista, es mucho más completo que el Model Y.

Este último lleva la austeridad por bandera y el Xiaomi no. Sí, es un coche que tiene una gran pantalla principal, una secundaria y pocos botones físicos, pero ahí no queda la cosa.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

Está pensado como un vehículo de lujo, con detalles que quizás se pudieran comparar con el Model X en el interior, pero no con el Model Y. Además, los accesorios son algo clave ya que permiten ampliar las posibilidades del coche.

Autonomía y carga

Otra de las ventajas de este modelo es su autonomía, que es mayor que la del coche de Tesla en todas las versiones. Además, las baterías tienen un mayor tamaño, y el consumo no es tan bueno, cierto, pero compensa.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

Por si eso fuera poco, la velocidad de carga es de 250 kW en vez de los 170 kW del modelo de la marca estadounidense. Eso en las versiones básicas.

Si nos vamos a las más potentes, la comparativa es aún peor porque los coches de Tesla cargan a 250 KW pero el de Xiaomi lo hace a nada menos que 480 kW.

Esto hace que los coches de la marca dirigida por Lei Jun sean capaces de pasar del 10 al 80% de la carga en 21 minutos en el caso de las versiones Standard y Pro y de 12 minutos en la versión Max.

Sensores y cámaras

La apuesta por el minimalismo de Tesla también afecta al número de sensores y cámaras disponibles.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

Mientras que el Model Y apuesta sólo por un sistema de cámaras, sin siquiera tener sensores de proximidad, Xiaomi hace lo contrario.

No sólo tiene 11 cámaras que ayudan a la conducción sino que cuenta con 12 sensores de proximidad, un radar 4D e incluso un Lidar.

Más cómodo

El Xiaomi YU7 se ha pensado como un coche que apuesta por la comodidad, aunque es muy potente. Se nota en cosas como el maletero delantero eléctrico, en los asientos Zero Gravity o en la insonorización.

Es cierto que la diferencia con el Model Y no es tan apabullante como en los otros apartados, porque el coche americano también es muy cómodo, pero sigue habiendo cierta distancia.

Sistema de infoentretenimiento

Pese a que Tesla tiene uno de los mejores softwares del mercado de los vehículos conectados, Xiaomi ha logrado algo mucho más impresionante.

No sólo ha creado un sistema propio, basado en Android, sino que también lo ha interconectado con su casa, siendo posible controlar el hogar desde el coche.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

También podemos proyectar la pantalla del móvil al salpicadero, y usar ciertas aplicaciones desde las pantallas traseras, que son tablets de Apple o de la propia Xiaomi.

Pero no gana en todo

Dicho todo esto, hay que reconocer que el Tesla Model Y no es batido en todo. Por ejemplo, el modelo de Xiaomi anuncia una capacidad de carga máxima, abatiendo los asientos, de 1.758 litros.

Por contra, el coche de Tesla ofrece 2.022 litros. Es llamativo porque es más pequeño que su rival chino. No por mucho, pero lo es.

También gana el modelo de Tesla en eficiencia, algo en lo que la empresa ha trabajado mucho y se nota, pudiendo tener una gran autonomía sin necesidad de usar enormes baterías como pasa con otros modelos.

El Tesla Model Y ahora es más afilado y más aerodinámico.

El problema es que, comparativamente, el coche de Xiaomi es una mejor compra, al menos en China, donde Tesla tiene mucha más competencia.

El mayor inconveniente de la marca asiática es ella misma. Las esperas para recibir el coche serán de más de un año, dado el alud de solicitudes y reservas que han tenido.

Esto hace que muchos compradores descarten el vehículo simplemente por no querer esperar tanto tiempo. Tesla está anunciado esperas de pocas semanas, en comparación.

Es de esperar que Xiaomi incremente su producción, ampliando sus ya enormes fábricas. Con todo, no es algo que pueda hacer en cuestión de semanas, pero quizás sí de meses, poco más de un año.