Tu móvil va a cambiar para siempre con las "actualizaciones en vivo": Google explica cómo transformará Maps y otras apps

El mes pasado Google lanzó la versión final de Android 16 que llegó con bastantes novedades, aunque hay otras que se van a ir desplegando poco a poco. Una de ellas es Live Updates.

Ahora Google ha publicado nuevos detalles que muestran cómo integrar esta función en las apps. Y no podía haberlo hecho de mejor forma que usar a Google Maps como el ejemplo.

Live Updates lo que hace es dar la información pertinente en tiempo real del trayecto a un destino o cuánto le queda al repartidor de fast food para llegar a nuestro domicilio.

No es la primera vez que Google ha mostrado esta función que imita a Live Activities de iOS y que Samsung ha sabido implementar en los Galaxy con One UI 7 y su especial Now Bar.

Google explica desde su blog que Live Updates en Android 16 se ha de usar para actividades que estén activas, sean iniciadas por el usuario y que el tiempo sea uno de sus factores primordiales.

Live Updates con Google Maps

Para allanar el camino a los desarrolladores, Google da ejemplos de uso como la navegación activa a un destino, llamadas de móvil, seguimiento de entrega a domicilio o el uso de un Uber.

Y también explica que esta nueva función de los móviles Android no ha de ser usada para anuncios, promociones, mensajes de chat, alertas, eventos de calendario y otros accesos rápidos a funciones de apps.

Los tipos de notificación para el chip de información en la barra de estado de Android 16

La navegación activa de Google Maps en Live Updates aparece como un "chip" de estado situado en la barra de estado con la distancia que queda para llegar a destino y la dirección del giro que hay que tomar a continuación.

Si se pulsa este "chip" de estado, según 9to5Google, se amplía su información en la que se puede ver la línea de tiempo que indica el trayecto ya realizado y el que queda para llegar a destino.

La pequeña notificación de la barra de estado se ha de guiar por una serie de directrices, como un pequeño icono, el tiempo que queda o un título. Google deja bien dicho que esta función no ha de estar abierta al abuso.

Lo que se desconoce es cuándo Google va a desplegar finalmente esta función de Live Updates en la versión final de Android 16 y así los desarrolladores de terceros puedan integrarla en sus apps para darle una vuelta de tuerca a la experiencia de su app.